Basket | Pianigiani sull’infortunio di James | “Spero di riaverlo venerdì in Eurolega

Basket - Eurolega 2019 - Simone Pianigiani soddisfatto : “Sono fiero dei miei giocatori - stasera era una delle partite più importanti della stagione” : Al termine della vittoria conseguita dall’Olimpia A|X Armani Exchange Milano nel 20° turno di Eurolega contro lo Zalgiris Kaunas per 80-70, in casa biancorossa ci sono volti più distesi, dal momento che la rincorsa ai quarti di finale, con questa sera, continua. A fine partita, Mike James si è espresso molto brevemente ai microfoni di Eurosport: “Penso che abbiamo giocato con grande intensità, giocato ottimi palloni in attacco, e ...

Basket - Eurolega 2019 - Simone Pianigiani : “Dobbiamo cercare di vincerne due o tre di fila per tornare davvero in corsa per i playoff” : Dopo la sconfitta della sua Olimpia Milano a Vitoria, Simone Pianigiani non nasconde tutta l’amarezza per un momento complesso della sua formazione, che sta uscendo dal tour de force iniziato poco prima di metà dicembre con parecchi affari da risistemare in chiave playoff. In particolare, il tecnico ex Siena e Nazionale dichiara: “Abbiamo giocato un buon primo tempo, poi con tre o quattro errori il vantaggio è diventato inferiore a ...

Basket - Eurolega 2019 - Simone Pianigiani : “Ci aspetta ancora un lungo periodo a ranghi ridotti - dovremo restare concentrati” : Nonostante la sconfitta contro il Barcellona per 85-90, l’allenatore dell’Olimpia Milano, Simone Pianigiani, non è poi troppo turbato dai due punti lasciati per strada al Mediolanum Forum di Assago. Le preoccupazioni espresse dall’ex coach della Nazionale sono infatti altre, e riguardano il roster che ha quasi sempre degli assenti anche importanti. Queste le parole di Pianigiani: “In questo momento sono più forti di noi. ...

Basket - Simone Pianigiani : “Vittoria importante - senza Nedovic abbiamo bisogno di tutti. Ora quattro gare in otto giorni” : Milano ha sconfitto il Buducnost per 111-94 ed è così tornata alla vittoria, il successo odierno ha rilanciato le ambizioni dell’Olimpia che rimane sempre aggrappata alla zona playoff in Eurolega. La compagine meneghina ha dominato in lungo e in largo al Forum, esaltando i tifosi e trionfando in maniera perentoria a suon di triple, mandando in doppia cifra ben cinque uomini. Grande soddisfazioni anche da parte di Simone Pianigiani che ha ...

Eurolega Basket 2019 - Maccabi-Milano 94-92. Simone Pianigiani : “Decisive le triple in transizione - peccato per l’ultimo tiro” : Milano ha perso in volata contro il Maccabi Tel Aviv nel match valido per la 15^ giornata dell’Eurolega 2019 di basket, l’Olimpia si è dovuta arrendere sul filo di lana contro la compagine israeliana e ha lasciato sul piatto un successo fondamentale in ottica playoff. I meneghini rimangono ampiamente in corsa per la post-season ma speravano di fare risultato in trasferta, le giocate di uno stellare O’Bryant e l’errore nel ...

DIRETTA MILAN BRESCIA/ Streaming video e tv - Pianigiani : 'Contento del nostro momento - ma...' - Basket Serie A - : DIRETTA MILANo BRESCIA Streaming video e tv: orario e risultato live del secondo derby lombardo di Natale per la Serie A di basket , oggi 25 dicembre, .

Basket : Pianigiani - Milano merita vittoria : ANSA, - Milano, 18 DIC - Tra Ax Milano e Bayern Monaco è uno scontro diretto di capitale importanza. Domani sera, alle 20,45,, al Forum di Assago, nel 13/o turno dell'Eurolega di Basket, si ...