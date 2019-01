Abbiamo delle prerogative | usiamole fuori dal Palazzo

Felicità - così l’Abbiamo eliminata dall’elenco delle nostre aspirazioni : La radice del buon vivere è il buon governo. Cos’altro dovrebbe infatti essere la politica se non la cura dell’organizzazione sociale, e a cos’altro noi dovremmo tenere se non al raggiungimento della Felicità? Gli americani giustamente l’hanno messa in Costituzione, noi invece immaginiamo che la Felicità sia una condizione così tanto impossibile che non soltanto l’abbiamo quasi eliminata dall’orizzonte delle nostre aspirazioni, ma abbiamo ...

Afragola - 8 bombe in 22 giorni : la nuova strategia del terrore dei clan. “Ordigni prima delle estorsioni. Abbiamo paura” : Otto bombe in 22 giorni contro piccole e medie attività commerciali. I cittadini per lo più si tengono alla larga dalle telecamere. Non c’è molta voglia di commentare l’escalation che ha portato Afragola, comune di 70 mila abitanti circa, sotto i riflettori nazionali per un record di ordigni, di fattura per lo più artigianale, fatti esplodere all’indirizzo di negozi, pizzerie e rivendite di cellulari. “La paura la devi combattere, perché l’unica ...

La scoperta delle élite : Abbiamo sbagliato. Da Letta a De Benedetti la gara dei mea culpa : Le élite hanno finalmente scoperto di che è la colpa: delle élite. Finalmente un'autocritica, anche se in clamoroso ritardo? Non proprio, perché le élite sono sempre gli altri. Eppure da giorni, con un sincronismo perfetto, fior di scrittori, illustri professori, fini politologi, influenti capitani d'industria, ex premier, ex editori di giornali, insomma i massimi rappresentanti della classe dirigente italiana che con le élite sotto processo ha ...

Trump : 'Abbiamo sconfitto l'Isis in Siria'. Verso il ritiro delle truppe Usa : Washington - 'Abbiamo sconfitto l'Isis in Siria, l'unica ragione di essere lì'. Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , annuncia con un tweet la pianificazione di un 'completo' e 'rapido' ...

Siria - Casa Bianca : "Iniziato il ritiro delle truppe Usa". Trump : "Abbiamo sconfitto l'Isis" : Per Donald Trump è giunto il momento di ritirare le truppe americane dalla Siria. "Abbiamo iniziato a riportare a Casa i soldati degli Stati Uniti mentre passiamo alla fase successiva di questa campagna", ha scritto la Casa Bianca in una nota. "Cinque anni fa, l'Is era una forza estremamente potente e pericolosa in Medio Oriente. Ora gli Stati Uniti hanno sconfitto il califfato". L'annuncio arriva qualche ora dopo il tweet in cui il ...

Gli psicopatici non sono solo criminali : molti sono persone comuni con cui Abbiamo delle relazioni - ecco come riconoscerli : Quante volte ci è capitato di dire: “ma questo è proprio uno psicopatico“. Ebbene, può darsi che avevamo ragione. Buona parte di coloro che si possono definire “psicopatici” da un punto di vista medico, vive una vita normalissima e ordinaria, dunque incontrarli e instaurarci delle relazioni può capitare a tutti. Secondo i ricercatori la psicopatia implica un comportamento antisociale persistente, un’empatia e un ...

Milan - Maldini : 'Mercato? Abbiamo delle idee. Vogliamo assolutamente arrivare quarti' : Un successo arrivato in una situazione d'emergenza legata agli infortuni che soddisfa anche la dirigenza rossonera come testimoniano le parole rilasciate da Paolo Maldini a Sky Sport nel post gara: "...

Perché non Abbiamo peli sui palmi delle mani e sulle piante dei piedi : (foto: Getty Images) Perché testa, gambe e braccia hanno i peli e palmi di mani e piante dei piedi no? L’evoluzione umana ha guidato i cambiamenti che hanno portato l’uomo a essere come è oggi, peloso in alcune parti e glabro in altre, mentre i nostri antenati erano molto più pelosi di noi. Tuttavia, quali chiavi biologiche, nello specifico, hanno determinato questo assetto? A rispondere alla domanda è un gruppo che ha pubblicato la ...

Walter Nudo - la ex : ‘Stravolto il senso delle mie parole. Abbiamo fatto sacrifici insieme per i figli’ : Walter Nudo non è stato un padre assente e nemmeno poco presente economicamente: lo chiarisce Tatiana Tassara, ex compagna dell’attore che attualmente si trova nella casa del Grande Fratello Vip (e si è scampato l’eliminazione nella dodicesima puntata). Attraverso un’intervista rilasciata a Fanpage.it, la madre dei figli di Nudo, Elvis e Martin (che sono stati protagonisti di una sorpresa che ha fatto commuovere l’attore ...

Virtus Divino Amore (calcio - I cat.) - il dg Delle Chiaie : «Abbiamo molta fiducia nel gruppo» : Roma – La Virtus Divino Amore ha vissuto la sosta forzata in una delicata posizione di classifica. La squadra capitolina è al penultimo posto del girone G della Prima categoria e ha bisogno di risollevarsi al più presto. «Ci aspettavamo le difficoltà attuali – spiega il direttore generale Manuel Delle Chiaie – Abbiamo dovuto costruire la rosa in corsa e questo inevitabilmente ha pesato sul rendimento della squadra. Pensavamo comunque di ...