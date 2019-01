USA | approvata una modifica alla legge sull' aborto

Blastingnews

(Di domenica 27 gennaio 2019) Nei giorni scorsi nello Stato di New York (USA) è stataunastoricache regolamenta l'. Con questa nuova disposizione l'interruzione di gravidanza non è più inclusa nel codice penale, ma rientra nella competenza del diritto di tutela della salute pubblica, come avviene in Italia dal 1978. All'interno della riforma è presente è l’emendamento che ha scatenato tante polemiche e ha dato il via ad interpretazioni tra cui quella che fosse permesso abortire anche al termine della gravidanza.Il testo originale del Senato dello Stato di New York Il comma 6 dell’articolo 25 A consente alle donne di abortire anche oltre il limite delle 24 settimane (cinque mesi) in casi eccezionali e dice:"A health care practitioner licensed, certified, or authorized under title eight of the education law, acting within his or her lawful scope of practice, may perform an ...