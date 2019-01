lastampa

: Teresa Mannino e Zelig tra ecologia e solidarietà - LaStampa : Teresa Mannino e Zelig tra ecologia e solidarietà - caro_96_ : RT @CeciliaBii18: 'Ciao vita mia' solo se sei Teresa Mannino #cepostaperte - akaMichelito : Lei è Teresa Mannino. (numero unissima) #Cepostaperte -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Questo per dire quanto gli spettacoli di Beppe Grillo sempre più spesso appaiano comizi, anche per via del suo imprescindibile ruolo politico. In 'Insomnia. Ora dormo!'al Teatro Dal Verme , domani e ...