Blastingnews

: Sanremo: Santamaria sul trampolino dell’Ariston, polemiche sulla Amoroso come ospite - vincecamaggio : Sanremo: Santamaria sul trampolino dell’Ariston, polemiche sulla Amoroso come ospite - infoitcultura : Sanremo corteggia Claudio Santamaria - Ultima Ora - infoitcultura : Sanremo corteggia Claudio Santamaria -

(Di domenica 27 gennaio 2019) Unche spunta in mezzo alle nuvole. Questo sarà uno degli elementi caratterizzanti della scenografia del prossimo Festival di– disegnata da Francesca Montinaro – che, secondo le anticipazioni del Corriere della Sera, prevede un palco in grado di cambiare continuamente, grazie ad una serie di macchine sceniche che permettono di dare un’idea di vastità dello spazio, raramente vissuta nel piccolo teatro Ariston. Questa è solo una delle tante anticipazioni che si leggono sui giornali e sui siti online in queste ore. Mentre Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele sono immersi nelle prove, spunta anche un quarto nomepresentatore. Infatti, secondo quanto rivela l’Ansa, l’attore Claudiodovrebbe proprio aggiungersi al terzetto di conduttori almeno in una serata della rassegna.Cresce l’elenco degli ospiti previsti Claudio Baglioni in conferenza ...