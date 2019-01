Inter | Perisic non parte a gennaio | nessun' offerta importante per il croato

Inter - su Perisic c'è sempre l'Arsenal : i Gunners lo vorrebbero a gennaio : L'esterno croato Ivan Perisic ha deluso le aspettative in questa prima parte della stagione. Dopo un Mondiale da grande protagonista, con tanto di gol in semifinale contro l'Inghilterra e in finale contro la Francia, l'ex Wolfsburg non ha fatto la differenza fino ad ora mettendo a segno solo tre reti in campionato con due assist in diciotto presenze. Il giocatore non ha mai nascosto la propria volontà di fare un'esperienza in Premier League o ...

Calciomercato Inter - Perisic Arsenal : i Gunners offrono lo scambio con Ozil : Calciomercato Inter – Il club nerazzurro ha ufficializzato nella serata di oggi l’arrivo di Cedric Soares, terzino giunto in prestito con diritto di riscatto dal Southampton. Con la laterale portoghese potrebbe concludersi il mercato in entrata della società meneghina. In realtà però ci potrebbe essere ancora uno spiraglio per quanto riguarda un possibile acquisto. Affinché […] L'articolo Calciomercato Inter, Perisic Arsenal: i ...

L'Arsenal ci prova : Ozil all'Inter in cambio di Perisic : Perisic e l'Inter: la storia " ormai non ci sono più dubbi " è ai titoli di coda. Lo ha ammesso con grande serenità anche Luciano Spalletti : "Piace a diversi club, ma bisogna che ci siano dei numeri ...

Perisic chiede la cessione : l'Arsenal ci prova - ma l'Inter non fa sconti : A sei mesi di distanza, però, il mondo per il classe '89 si è capovolto e ora, dopo tanti mesi difficili e di scarso rendimento, è lui a chiedere di lasciare la squadra di Luciano Spalletti. L'...

Calciomercato Inter - l’Arsenal all’assalto per Perisic : offerto Ozil come contropartita : Ozil per Perisic, questa la proposta dell’Arsenal per portare a Londra il calciatore dell’Inter non proprio nella sua migliore annata nerazzurra Ozil per Perisic, l’Arsenal le prova tutte per portare a Londra l’esterno croato dell’Inter. I nerazzurri, che sinora avevano rigettato offerte attorno ai 40 milioni da parte dell’Arsenal, adesso devono meditare sulla possibilità di avere in cambio un calciatore ...

Inter - Spalletti : 'Nainggolan - ci siamo quasi. Perisic? Chi lo vuole deve pagare' : Dopo la conferenza stampa alla vigilia della sfida tra la sua Inter e il Torino, Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport del momento di Nainggolan e Perisic: ' Radja sta ancora rimettendo a posto il proprio motore e la qualità che ha, la condizione fisica fa sempre la differenza per calciatori come lui. siamo a ...

Calciomercato Inter - Perisic spinge per l’addio. Marotta fa il prezzo : Calciomercato Inter, situazione Perisic in evoluzione – Doveva essere, nelle intenzioni, una tranquilla sessione di mercato per l’Inter. A pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale però rischia di esserci un clamoroso ribaltone che ridisegnerebbe l’attacco di mister Spalletti. Se qualche giorno fa vi avevamo parlato dell’ipotesi di un addio di Perisic, nel corso delle […] L'articolo Calciomercato Inter, ...

Inter - l'Arsenal vuole Perisic già a gennaio (RUMORS) : In casa Inter potrebbero esserci importanti novità in questi ultimi giorni di calciomercato. La società nerazzurra ha definito l'acquisto del laterale portoghese, Cedric Soares, che arriverà dal Southampton in prestito oneroso da cinquecentomila euro con diritto di riscatto fissato a undici milioni. L'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore mentre il classe 1991 ha già sostenuto le visite mediche nella giornata di ieri. Ma anche ...

Inter - Perisic ha voglia di Premier. Se porta 35-40 milioni... : L'Inter conosce alla perfezione Perisic e le sue intenzioni, peraltro neppure nascoste, di giocare in Premier League. Il croato non ha cambiato idea. Se Perisic porta i soldi, ovvero una proposta ...

Inter : Perišic sul mercato per 40mln - affascina Manchester Utd e Atletico Madrid (RUMORS) : In queste ultime ore sembrerebbe che l'Inter sia Interessata a cedere uno dei suoi giocatori, Ivan Perišic. L'esterno croato sembra infatti affascinare alcuni grandi club d'Europa, come il Manchester United che è particolarmente allettato dall'idea di averlo in squadra. L'Inter finora non ha mai voluto discutere della vendita di Perišic, diversamente starebbe succedendo in questi ultimi giorni. L'esterno croato, infatti, non verrebbe più ...

Inter - possibile cessione per Perisic : su di lui c'è il Manchester United (RUMOURS) : Ivan Perisic potrebbe infiammare gli ultimi giorni di calciomercato dell'Inter. Fino ad ora il club nerazzurro è stato sostanzialmente in disparte dalle trattative, rimandando ogni tipo di discorso alla prossima estate, sia in entrata che in uscita. L'esterno croato, però, sembra essere finito nuovamente nel mirino di alcuni grandi club d'Europa, su tutti il Manchester United e l'Atletico Madrid. Martedì l'ex giocatore del Wolfsburg è stato ...

Inter - possibile cessione per Perisic : su di lui c'è il Manchester United : Ivan Perisic potrebbe infiammare gli ultimi giorni di calciomercato dell'Inter. Fino ad ora il club nerazzurro è stato sostanzialmente in disparte dalle trattative, rimandando ogni tipo di discorso alla prossima estate, sia in entrata che in uscita. L'esterno croato, però, sembra essere finito nuovamente nel mirino di alcuni grandi club d'Europa, su tutti il Manchester United e l'Atletico Madrid. Martedì l'ex giocatore del Wolfsburg è stato ...

L'Inter mette Ivan Perisic sul mercato e punta al gioiellino Federico Chiesa : L'Inter ha messo ufficialmente sul mercato il croato vicecampione del mondo Ivan Perisic, che potrebbe lasciare i nerazzurri già entro la chiusura del calciomercato di gennaio. La società chiede una contropartita di 40 milioni, che le permetterebbe di realizzare una plusvalenza di oltre 20 milioni,

Calciomercato Inter - Perisic subito sul mercato? Via per 40 milioni : Calciomercato Inter, Perisic può partire subito- La notizia è di quelle clamorose, che squarciano l’inverno Interista e spaccano l’opinione pubblica, non solo dei tifosi nerazzurri. Ivan Perisic sarebbe stato messo sul mercato dalla dirigenza, a patto che si rispetto una condizione fondamentale: chiunque fosse Interessato deve presentare all’Inter un’offerta da almeno 40 milioni di euro. […] L'articolo Calciomercato Inter, Perisic subito ...