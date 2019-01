Il ragazzo conosciuto su Fb diventa il suo carceriere | segregata in casa e picchiata

Stuprata da un ragazzo conosciuto su Facebook : 14enne resta incinta - l’uomo arrestato dopo il parto : l’uomo arrestato è un 31enne dell’Honduras entrato illegalmente negli Stati Uniti e per questo espulso già due volte. Avrebbe conosciuto la vittima su Facebook e l’avrebbe Stuprata dopo averle offerto un passaggio a casa dalla scuola. Per mesi la giovane ha nascosto la gravidanza.Continua a leggere