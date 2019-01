Dg Atalanta | ' Zapata? Non so quanto valga | qui è felice'

Atalanta : idea Inglese per giugno - Zapata verso la cessione? : Secondo Sky Sport , l'Atalanta sta trattando col Napoli l'acquisto dell'attaccante classe '91 Roberto Inglese , che resterebbe però in prestito al Parma fino a giugno.Un indizio sul possibile addio di Duvan ...

É Zapata l’uomo copertina in casa Atalanta : varrà l’Europa? : Corteggiato dall’Inter secondo voci di mercato recenti, Duvan Zapata è essenzialmente inarrestabile. 20 partite e 14 gol in Serie A,

Zapata - parla l'agente : "Giocatore clamoroso. Lui e l'Atalanta perfetti insieme" : Se un domani dovessero presentarsi delle possibilità convenienti per calciatore e società potremmo parlarne, ma oggi il mondo di Duvan si chiama solo ed esclusivamente Atalanta. E vuole dare il ...

Frosinone-Atalanta 0-5 - Poker di Zapata capocannoniere con CR7 : Roma, 20 gen., askanews, - L'Atalanta conferma di attraversare un grandissimo momento di forma e nel lunch match della 20esima giornata di Serie A dilaga 5-0 sul campo del Frosinone trascinata da un ...

VIDEO Frosinone-Atalanta 0-5 Highlights : sintesi e gol della partita. Leggendario poker di Zapata! : L’Atalanta ha sconfitto il Frosinone per 5-0 nel match valido per la 20^ giornata della Serie A 2019. La Dea passa in vantaggio all’undicesimo minuto: traversone di Pasalic a centro area e Mancini svetta di testa sorprendendo la difesa avversaria. A quel punto inizia lo show personale di uno scatenato Duvan Zapata che firma un poker spettacolare : al 44′ fantastico colpo di testa su cross del solito Pasalic, al 47′ si ...

