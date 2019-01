: Papa:insensato condannare ogni migrante - NotizieIN : Papa:insensato condannare ogni migrante - Cyber_Feed : Ultim'ora #Papa:insensato condannare ogni migrante - TelevideoRai101 : Papa:insensato condannare ogni migrante -

Francesco ha detto oggi a Panama che è "come una minaccia per la società Il Pontefice ha parlato dopo la solenne cerimonia per centinaia di migliaia di giovani pellegrini alla Giornata mondiale della gioventù. Le sofferenze della via crucis di Cristo proseguono oggi "nell'angoscia di giovani che cadono nelle reti di gente senza scrupoli- tra di loro si trovano anche persone che dicono di servirti, Signore - reti di sfruttamento,di abuso che mangiano sulla vita dei giovani".(Di sabato 26 gennaio 2019)