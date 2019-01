Non in nome mio

Confindustria - Bonometti : 'Il governo Non ci tapperà la bocca' : Roma, 23 gen., askanews, - 'I giri di parole non mi piacciono: la Confindustria non accetta ricatti'. E non usa mezzi termini Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia in una intervista ...

Confindustria : Bonometti - 'Non accetta ricatti da governo - serve crescita' : Milano, 23 gen. (AdnKronos) - "La Confindustria non accetta ricatti". Non usa giri di parole, Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, in un'intervista al Corriere della Sera, per rispondere a distanza al governo in particolare al sottosegretario M5S Stefano Buffagni che in un'intervi

Confindustria - Bonometti : "Il governo Non ci tapperà la bocca" : Ma se vuole fare politica le aziende pubbliche sono pronte a uscire'. Minacce come questa non possono passare sotto silenzio - avverte l'industriale -. Il governo non ci tapperà la bocca. Faccia ...

Fabrizio Corona ammette di aver iniziato un nuovo flirt - ma Non fa il nome di lei : Sabato 19 gennaio, Fabrizio Corona sarà ospite di Verissimo per promuovere il suo nuovo libro che uscirà tre giorni dopo in tutte le librerie. Silvia Toffanin non ha potuto non chiedere all'imprenditore qualche spiegazione sulla dichiarazione d'amore che ha fatto a Belen Rodriguez in "Non mi avete fatto niente". Fabrizio ha confermato che l'argentina rimarrà l'unica donna che ha davvero amato nella sua vita ma che oggi ne frequenta un'altra ...

Cesare Battisti trattato come fenomeno da baraccone. Ma giustizia Non significa vendetta : La cattura di Cesare Battisti dovrebbe costituire un evento di ordinaria amministrazione sul quale c’è poco da discutere. Sul piano dei principi e delle norme, infatti, non si può contestare la pretesa punitiva dello Stato italiano nei confronti di una persona condannata per gravi delitti. Su quello umano, va tenuto conto del diritto dei parenti delle vittime alla giustizia. Su quello politico, il cosiddetto terrorismo di sinistra degli anni ...

McDonald's Non ha più l'esclusiva sul nome Big Mac : Articolo aggiornato alle ore 11,30 del 17 gennaio 2019. È finito il primo atto della sfida tra Davide, ovvero la piccola catena di fast food irlandese Supermac's, e Golia, ovvero la grande catena di fast food statunitense McDonald's. E come nelle storie più belle a vincerlo è stato proprio il contendente meno famoso ma più tenace. L'oggetto della disfida, per chi si fosse perso la notizia, è il nome di uno dei panini più noti al mondo: il Big ...

Presidenza parco del Circeo - maggioranza va sotto in commissione Ambiente : Lega Non vota nome proposto da Costa : In commissione Ambiente di Palazzo Madama si spacca la maggioranza e il governo va sotto sulla votazione per la nomina del generale Andrea Ricciardi per la Presidenza del parco del Circeo. A quanto si apprende sono stati 13 i voti contrari, 7 i favorevoli e 2 gli astenuti. La Lega non ha appoggiato la proposta del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa. “La maggioranza M5s-Lega si è spaccata. La Lega ha votato contro la proposta del ministro ...

McDonald’s Non possiede più l’uso esclusivo del nome “Big Mac” nell’UE : Nei paesi dell’Unione Europea la catena di fast food McDonald’s non potrà rivendicare come marchio registrato il nome del suo famoso panino “Big Mac” e la parola “Mc, e non potrà impedire ad altre aziende di usarli per i propri

Dall’incidente in scooter alle rivelazioni su Ronaldo - Dalmat svela : “sono stato in coma. Il Fenomeno? Non voleva mai…” : L’ex giocatore dell’Inter ha raccontato gli ultimi tormentati anni della sua vita, soffermandosi anche su alcuni retroscena relativi alla sua esperienza in nerazzurro Tante maglie indossate in carriera, tra cui anche quella dell’Inter all’inizio degli anni 2000. Stephane Dalmat non ha lasciato un ricordo esaltante della sua permanenza in nerazzurro, sfiorando però lo scudetto nel 2002 prima di lasciare ...

LIVE Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 in DIRETTA : Federica BrigNone vs Worley e Shiffrin. Scontro tra fenomeni! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz (BZ), quinto degli otto appuntamenti stagionali tra le porte larghe della Coppa del Mondo di sci alpino. Siamo dunque al giro di boa ed entra nel vivo la corsa per aggiudicarsi la sfera di cristallo di specialità. Federica Brignone si trova al comando di una classifica cortissima con 270 punti, rispettivamente 5 e 15 in più della francese Tessa Worley e ...

Lucia Riina : "Via il mio nome dal ristorante a Parigi"/ "Ma Non associatemi a mio padre e alla mafia" : Lucia Riina: "Via il mio nome dal ristorante a Parigi. Ma non associatemi a mio padre e alla mafia". La figlia dell'ex boss e la sua nuova vita

Lazio : "Cori? Non ingigantiamo il fenomeno" : Viviamo in un ambiente particolare in cui le notizie possono girare in tutto il mondo e danneggiare l'immagine della società'. La digos di Roma è comunque al lavoro per individuare i responsabili dei ...

Lazio "Cori? Non ingigantiamo fenomeni" : Viviamo in un ambiente particolare in cui le notizie possono girare in tutto il mondo e danneggiare l'immagine della società". Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Lazio 'Cori? Non ingigantiamo fenomeni' : Viviamo in un ambiente particolare in cui le notizie possono girare in tutto il mondo e danneggiare l'immagine della società".