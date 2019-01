Maria De Filippi colta di sorpresa a C’è posta per te | “Faccio fatica | devo essere

C’è posta per te - Gerry Scotti in lacrime : Maria De Filippi si sbilancia con lui : C’è posta per te: Gerry Scotti in lacrime per la storia di Michele e Francesco A chiamare Gerry Scotti stasera a C’è posta per te è Michele, un ragazzo dal cuore d’oro che grazie all’aiuto di Maria De Filippi ha regalato una serata speciale al padre Francesco. Il signor Francesco, come è stato raccontato, purtroppo […] L'articolo C’è posta per te, Gerry Scotti in lacrime: Maria De Filippi si sbilancia con lui ...

Amici - Morgan accoltella Maria De Filippi : 'Tutto finto - una sceneggiata' : Una metaforica coltellata alla schiena di Maria De Filippi . A colpire durissimo è Marco Castoldi , in arte Morgan , il cui rapporto con la conduttrice di Amici si è irrimediabilmente rotto, e da ...

Amici - Morgan accoltella Maria De Filippi : "Tutto finto - una sceneggiata" : Una metaforica coltellata alla schiena di Maria De Filippi. A colpire durissimo è Marco Castoldi, in arte Morgan, il cui rapporto con la conduttrice di Amici si è irrimediabilmente rotto, e da tempo. Intervistato da Tv Talk, Morgan - che di Amici fu direttore artistico - ha parlato anche della prote

Ora o Mai Più - Amadeus : «Ho accettato di andare contro Maria De Filippi perché il mio lavoro è fare tv - non vincere sempre» : Amadeus Qual è stata l’ultima cosa coraggiosa o incosciente fatta da Amadeus nella sua carriera di conduttore, lunga 32 anni? La risposta la dà il diretto interessato: “andare contro Maria De Filippi il sabato sera. Ho accettato perché il mio lavoro è fare tv, non vincere sempre. Basta che quello che faccio piaccia a me e a un po’ di gente” ha spiegato il conduttore al Messaggero. E in effetti, quello che fa a un ...

Stop alle proteste ad Amici di Maria De Filippi : la stiuazione con Timor Steffens e tutti in sfida : Si placano le proteste ad Amici di Maria De Filippi nella puntata di sabato 26 gennaio. Lo sciopero indetto dai ragazzi a supporto del ballerino Marco, eliminato dal docente di ballo Timor Steffens, si interrompe grazie all'intervento di Maria De Filippi che mette tutti d'accordo e trova un punto d'incontro tra i concorrenti e i docenti. Dopo aver ascoltato le motivazioni di Timor Steffens a proposito dell'esclusione del ballerino Marco, è ...

Maria De Filippi : età - figlio e altezza. La carriera della presentatrice : Maria De Filippi: età, figlio e altezza. La carriera della presentatrice figlio Maria De Filippi e carriera Maria De Filippi è la conduttrice televisiva italiana più amata dal pubblico. È anche autrice e produttrice televisiva. La vita privata di Maria De Filippi Maria De Filippi nasce a Milano il 5 dicembre del 1961. Ha 57 anni ed è alta 1,68 metri. A 10 anni si traferisce nell’Oltrepò Pavese. Frequenta il Liceo Classico Statale Ugo Foscolo ...

C’è Posta Per Te : Maria De Filippi fa Infuriare i Meridionali! : Maria De Filippi, durante la seconda puntata di C’é Posta Per Te, si rende protagonista di una gaffe terribile. I telespettatori in delirio! Ecco perchè! C’è Posta per Te è uno dei pilastri di Canale 5 ormai da tantissimi anni e protagonista indiscussa di questo successo è indubbiamente Maria de Filippi. Negli anni la signora Costanzo ha saputo affascinare milioni di telespettatori per i suoi modi di dialogare con gli ospiti al fine di ...

C'è posta per te - raid di Gerry Scotti da Maria De Filippi : come demoliscono Amadeus e Rai 1 : Sabato 26 gennaio, l'appuntamento in prima serata su Canale 5 è con Maria De Filippi e il suo imperdibile C'è posta per Te , il programma più amato della Tv. Lo show è come sempre caratterizzato dai ...

Mediaset - dopo il flop di Adrian ci pensa Maria De Filippi : così può salvare il Biscione : Capita di scommettere sul cavallo sbagliato. Alcuni, però, possono costarci caro, diciamo 20 milioni di euro, come quelli spesi per il cartoon Adrian, e altri svariati milioni di spettatori che cambiano canale. così finisce che, già a gennaio, Canale 5 si ritrovi all'ultima spiaggia. Più precisament

Uomini e Donne - Maria De Filippi smaschera il cavaliere Paolo : sesso - imbarazzo in studio : imbarazzo per Maria De Filippi : durante la puntata di ieri del Trono Over di Uomini e Donne la conduttrice ha rivelato di essersi sentita a disagio a causa di alcune rivelazioni fatte dal cavaliere ...

Amici - "forse torno". Il pubblico di Maria De Filippi impazzito : il grande ex in rampa di lancio : Antonino Spadaccino, il cantante vincitore dell’edizione 2005 di Amici, ha sorpreso i fan con un annuncio durante una diretta Instagram nella quale ha parlato del suo ultimo pezzo, Wake up Call: ”Prossimamente ci sarà una promo in un posto a me veramente caro, dove ho fatto un percorso bellissimo”.

Amici - 'forse torno'. Il pubblico di Maria De Filippi impazzito : il grande ex in rampa di lancio : Antonino Spadaccino , il cantante vincitore dell'edizione 2005 di Amici , ha sorpreso i fan con un annuncio durante una diretta Instagram nella quale ha parlato del suo ultimo pezzo, Wake up Call : "...

Barbara D'Urso parla di Maria De Filippi e della Venier : 'Non ho litigato con nessuno' : Barbara D'Urso si toglie qualche sassolino dalle scarpe e lo fa rilasciando una lunga intervista inedita al settimanale 'Nuovo', dove tra le altre cose ha avuto modo di parlare anche del rapporto con alcune colleghe del piccolo schermo, tra cui Mara Venier e Maria De Filippi. In passato, infatti, si era parlato di possibili rivalità con le due presentatrici sopra citate, anche se la D'Urso in questa nuova intervista rilasciata a 'Nuovo', ha ...

Amici di Maria De Filippi : Antonino Spadaccino ritorna nel talent? L’annuncio : Antonino Spadaccino pronto al grande ritorno ad Amici di Maria De Filippi? L’annuncio sui social manda in delirio i fan Antonino Spadaccino, a distanza di anni dalla sua partecipazione ad Amici, è ancora oggi uno degli allievi della scuola di Maria De Filippi che il pubblico del programma ricorda con più affetto. Pur avendo un […] L'articolo Amici di Maria De Filippi: Antonino Spadaccino ritorna nel talent? L’annuncio proviene ...