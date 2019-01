Incidente Rutor | il pilota era toscano

Incidente sul Rutor - la vittima italiana è il pilota Maurizio Scarpelli : È il pilota Maurizio Scarpelli la vittima italiana del costato la vita a 5 persone sul ghiacciaio del Rutor , nell'alta Valle d'Aosta. Come ogni giorno era alla cloche dell'elicottero dell'heliski ...

La Thuile - Incidente tra un elicottero e un aereo da turismo sul Rutor : 5 morti : L'incidente, secondo quanto riferito dal portavoce del Soccorso Alpino, è avvenuto a circa 3mila metri di altitudine. La dinamica non è stata ancora chiarita, così come non sono state rese note le ...