Incidente | giovane muore carbonizzato

Giovane muore carbonizzato in Incidente : ANSA, - PIACENZA, 26 GEN - Un ragazzo di 22 anni è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto in provincia di Piacenza. L'auto a bordo della quale si trovava come passeggero, una Toyota Rav-...

Latina - giovane investito e ucciso da un'auto a Scauri : non si tratterebbe di Incidente : Sembrava un normale incidente, sia pure dall’esito drammatico. Venerdì pomeriggio, poco prima delle 18:30, Cristiano Campanale, 27 anni, camminava tranquillo per strada a Scauri, frazione di Minturno in provincia di Latina. Arrivato in via Antonio Sebastiani, proprio davanti alle vetrine del negozio “Sottozero”, il giovane, residente a Formia dove gestisce l’Hole, un locale molto noto tra gli amanti della vita notturna, non si è accorto di una ...

Incidente mortale Ispica Rosolini - arrestato per omicidio giovane 22enne : E' stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale plurimo il giovane rosolinese che era alla guida del mezzo coinvolto nell'Incidente mortale

Incidente con lo snowboard - muore in montagna giovane di Scandicci : in un Incidente mentre scendeva con lo snowboard nei dintorni di Courmayer. La tragedia è accaduta nella tarda mattinata di giovedì 10 gennaio. Secondo quanto si apprende il ragazzo, originario di ...

Biathlon – Giovane promessa azzurra muore a causa di un terribile Incidente in snowboard : L’Italia degli sport invernali a lutto per la morte della promessa azzurra di Biathlon Hanness Breitenberger: il Giovane atleta è deceduto a causa di un incidente in snowboard a Courmayeur Una terribile notizia sconvolge l’italia degli sport invernali. Un brutto incidente avvenuto oggi nella zona di Plan de la Gabba, ha tolto la vita ad un Giovane talento italiano del Biathlon. Hannes Breitenberger, è lui lo snowboarder uscito ...

Napoli - Incidente stradale mortale : perde la vita una giovane ragazza di 21 anni : Una vera e propria tragedia, l'ennesima verificatasi per le strade italiane in questi ultimi giorni. Un incidente stradale che si è rivelato mortale per una giovane ragazza di appena ventuno anni, Rita Nardi, originaria di Secondigliano, che ha perso la vita nel tratto corrispondente alla rampa di accesso all'autostrada Napoli-Salerno, proprio poco prima del casello autostradale. La ragazza, secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, si ...

Tragico Incidente a Cassino : morta giovane mamma. In auto con lei anche i figli : Margherita Risi avrebbe festeggiato il suo compleanno il giorno di Natale. Avrebbe spento 36 candeline se un tremendo incidente stradale non se la fosse portata via poche ore prima della Vigilia di Natale. Margherita, giovane mamma, ha perso la vita in uno schianto avvenuto poco dopo mezzogiorno di domenica 23 dicembre lungo la superstrada Cassino-Formia, all’altezza dello svincolo della Folcara. Con lei, in auto, anche i suoi due figli, ...

Ciclismo – Incidente Samuele Manfredi : il giovane azzurro operato alla testa - aggiornamenti sulle condizioni : Arrivano notizie positive dall’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: Samuele Manfredi operato alla testa, la Tac fa ben sperare Il mondo del Ciclismo e dello sport in generale sta pregando da giorni per il giovane corridore Samuele Manfredi: il 18enne campione europeo di inseguimento è rimasto coinvolto in un terribile Incidente nella giornata di lunedì, mentre si allenava sulla sua bici nelle strade del suo paese ...

Incidente in vespa costa la vita a giovane di Cappelle : Pescara - Pietro Rapini, questo il nome del giovane 23enne, studente universitario nella facoltà di ingegneria aerospaziale del Politecnico di Milano, che nella notte di sabato ha perso la vita mentre era in sella ad una vespa. Il giovane stava tornando a casa, quando è stato coinvolto nell'Incidente di cui ancora non si conosce la dinamica. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine per i rilevamenti, ma da un primo ...

Grave Incidente per Samuele Manfredi - il giovane talento del ciclismo su pista in coma farmacologico : Samuele Manfredi è stato coinvolto in un brutto incidente stradale, la giovane stelle del ciclismo su pista ricoverato in codice rosso Samuele Manfredi è stato ricoverato in codice rosso presso l’ospedale di Pietra Ligure con un Grave trauma cranico dopo un brutto incidente in bici. Il giovane talento del ciclismo su pista italiano è rimasto coinvolto in uno scontro con un’auto mentre si stava allenando sulle strade a Toirano ...

Siracusa - Incidente nella notte con lo scooter : muore un giovane di 25 anni : Tragico incidente stradale nella notte nella provincia di Siracusa. A perdere la vita Thomas Tralongo, giovane motociclista di Floridia di 25 anni. In corso le indagini per cercare di capire l’esatta dinamica del sinistro: l’ipotesi di un pirata della strada sembra far spazio a un incidente autonomo.Continua a leggere

Incidente ad Ancona : giovane mamma muore sul colpo - lascia una figlia di 8 anni : Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nelle scorse ore, precisamente nella giornata di martedì 27 novembre, intorno alle ore 15.00, nella provincia di Ancona, a Casenuove di Osimo, dove una giovane donna ha perso la vita in un drammatico Incidente. Un impatto devastante, secondo quanto riferito dal noto sito Today.it, che non ha lasciato scampo alla quarantaseienne Maria Amura, originaria di Torre Annunziata (Napoli). La donna ...

Terribile Incidente - muore in ospedale : giovane papà lascia moglie e figlia : Dario Capitanio, 29 anni, era titolare di un'azienda agricola a Valle Rossa di Cene, in provincia di Bergamo: martedì...

Maxi Incidente sulla Fondovalle del Trigno - muore una giovane donna : Chieti - Un Maxi incidente è avvento questa mattina, lungo la strada statale 650 “Fondo Valle Trigno”, nel territorio del comuna di Dogliola, ha coinvolto un mezzo pesante, un autobus di linea e un’autovettura. Nell’impatto è morta una donna e sono rimaste ferite altre 11 persone tra cui una in modo grave. A perdere la vita una donna di 30 anni di Tufillo, alla guida di una Fiat Panda Cross, che si è scontrata con un autobus ...