È morta Fatima Alì | la 29enne star di Top Chef malata di tumore

(Di sabato 26 gennaio 2019) ÈAlì, laconcorrente della versione americana dello show di cucina "Top". L'annuncio è arrivato tramite il suo profilo Instagram. La vicenda aveva colpito gli spettatori di tutto il mondo, dopo che la giovanissimaaveva rivelato di avere unin una lettera aperta pubblicata lo scorso novembre.Nei mesi, le sue condizioni si erano aggravate e, nemmeno dieci giorni fa, la ragazza aveva voluto aggiornare tramite social network i suoi follower. "So che è passato molto tempo dal mio ultimo post e molti potrebbero aver intuito il perché", aveva scritto sul suo profilo Instagram, "Sonoe la mia salute sta peggiorando. In questo momento tutto ciò di cui ho bisogno sono semplici preghiere. Spero che in qualche modo troverete nel vostro cuore il perdono, per tutte le volte in cui potrei avervi ferito. Vi ...