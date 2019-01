VIDEO Djokovic-Pouille Highlights Australian Open | la sintesi della partita | Nole domina

Diretta Australian Open 2019/ Djokovic Pouille - 0-0 - streaming VIDEO e tv : via alla seconda semifinale! : Diretta Australian Open 2019, streaming video e tv: Djokovic-Pouille vale come seconda semifinale nel torneo dello Slam che si gioca al Melbourne Park.

Diretta/ Australian Open 2019 Djokovic Nishikori - 0-0 - streaming VIDEO e tv : Pliskova - che rimonta su Serena!

Australian Open 2019 - il ragno spaventa Djokovic : Nole chiede aiuto su Twitter. IL VIDEO : "Non mi avvicino più di così, non voglio che entri dentro" - dice sottovoce Novak Djokovic mentre dall'Australia riprende col suo cellulare un ragno che sembra voler far capolino nella sua stanza. Il ...

VIDEO Djokovic-Shapovalov Highlights Australian Open - il serbo cede un set ma poi vola agli ottavi : Novak Djokovic non fa sconti a Shapovalov e si impone per 6-3, 6-4, 4-6, 6-0 qualificandosi così agli ottavi di finale degli Australian Open 2019, primo Slam della stagione di tennis. Il numero 1 del ranking ATP, che grazie a questo risultato conferma la sua leadership, ha concesso un set al canadese ma non ha mai dato l’impressione di poter perdere e alla fine ha alzato le braccia al cielo garantendosi l’accesso alla seconda ...

Australian Open 2019: nel terzo turno dello Slam di tennis Fognini affronta Carreno Busta, per la Giorgi c'è la ex numero 1 Karolina Pliskova.

Djokovic - lezioni di Michael Jackson da Salif Lasource. E Seedorf commenta : 'Not bad'. VIDEO : Nole Djokovic è uno spasso, questo non è una sorpresa. Il tennista serbo, numero 1 al mondo nel suo sport, si vuole specializzare in nuove discipline e pare aver scelto la breakdancing. Chi meglio di Salif Lasource per apprendere i segreti del mestiere? Per chi non lo conoscesse, Salif Lasource - ...

Atp Finals 2018 Djokovic Anderson - 0-0 - streaming VIDEO e tv : si gioca la seconda semifinale!

Atp Finals 2018 Djokovic Cilic - 0-0 - info streaming VIDEO e tv : via alla partita!