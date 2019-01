VERISSIMO | anticipazioni e ospiti di sabato 26 gennaio

tvsoap

(Di venerdì 25 gennaio 2019)Una nuova puntata dici attende il 26, come sempre dopo Beautiful e l’ormai tradizionale appuntamento con Amici di Maria De Filippi. Ecco chi parteciperà alla prossima puntata del settimanale condotto da Silvia Toffanin e di cosa si parlerà.26, alle 16.00 su Canale 5, appuntamento imperdibile con. Sarà ospite del talk show Al Bano, in onda in questi giorni con 55 Passi Nel Sole, lo show che celebra la sua lunga e fortunata carriera.con la sua simpatia e il suo carico di umanità interverrà anche lo zio più amato della tv italiana: Gerry Scotti.In esclusiva, ospite del talk show Lucrezia Lante della Rovere, che a distanza di un anno parlerà per la prima volta della perdita di sua madre Marina Ripa di Meana. E ancora, in studio Carmen Russo affronterà un capitolo molto doloroso della sua vita: la scomparsa, molto ...