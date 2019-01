Tregua fra Trump e Congresso | stop allo shutdown per il Muro

ilgiornale

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Il presidente degli Stati Uniti Donaldha annunciato che è stato trovato un accordo temporaneo con i democratici per mettere fine. L'accordo prevede una riapertura temporanea degli uffici federali fino al 15 febbraio. Una notizia importante che però non sembra essere il simbolo di un cedimento da parte del presidente americano ne confronti delcon il Messico., annunciando la "" con i dem, ha infatti minacciato di riprendere loa partire proprio da metà febbraio se non si troverà un'intesa per finanziare il."Non abbiamo altra scelta se non quella di costruire uno una barriera in acciaio. Se non arriveremo a un accordo con il, o il governo sarà di nuovo chiuso il 15 febbraio o utilizzerò i poteri che mi sono conferiti dalla legge e dalla Costituzione per rispondere a questa emergenza", ha dettonel discorso al ...