Trame Una Vita | Felipe finisce in ospedale | Celia scopre che il marito è stato minacciato

Trame Una Vita : Rosina e Liberto in crisi - i vicini scoprono che Olga è la figlia Ursula : Grandi colpi scena nelle prossime puntate di Una Vita, la soap opera spagnola in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni di metà febbraio svelano che Blanca scoprirà di essere in attesa di un bambino, ma non avrà certezze sulla paternità. Infatti la figlia della Dicenta aveva avuto una scappatella con Diego mentre stava frequentando il fratello. Nonostante l'amore che prova per Diego, la ragazza deciderà di sposare Samuel. Inoltre Blanca ...

Trame Una Vita : Diego e Arturo rischiano di morire - Samuel vuole divorziare da Blanca : Nuovo spazio incentrato sulle anticipazioni della telenovela Una Vita ambientata nel piccolo e lussuoso quartiere di Acacias 38. Negli episodi che sono andati in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE nel dicembre 2017, ma che il pubblico italiano avrà modo di vedere soltanto tra qualche mese per via della differenza di diffusione, Diego Alday e il colonnello Arturo Valverde saranno in pericolo di Vita per motivi diversi. Il secondogenito di ...

Trame Una Vita : Felipe lascia intendere a Celia di avere delle amanti per proteggerla : Celia e Felipe Alvarez Hermoso torneranno ad essere al centro delle vicende relative alle prossime puntate di "Una Vita", attese per il mese di marzo su Canale 5. Dalle anticipazioni si apprende che il legale farà intendere alla consorte di avere altre donne per fare in modo che si allontani da lui e, di conseguenza, preservandola da alcune minacce ricevute dall'uomo. Una Vita anticipazioni: Felipe difenderà Antonito in tribunale Tutto inizierà ...

Anticipazioni Una Vita e Il Segreto : confermato il serale del martedì su Rete 4 - le Trame : Continuano ad arrivare buone notizie per i telespettatori di Una Vita e Il Segreto, le due telenovelas protagoniste dei pomeriggi di Canale 5. Oltre all'appuntamento festivo, prima di Domenica Live, Mediaset ha deciso di confermare anche il doppio episodio del martedì sera dedicato alle due serie televisive spagnole. Il merito è soprattutto degli ottimi ascolti raggiunti le scorse settimane, a conferma di un interesse che resta molto alto tra ...

UNA VITA - anticipazioni e Trame puntate dal 27 gennaio al 1° febbraio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da venerdì 27 gennaio a venerdì 1 febbraio 2019: Blanca salva la VITA ad Ursula, impedendo ad Olga di liberarsi definitivamente di lei. La ragazza decide di dire a tutti che Ursula è stata accoltellata da una ladruncola, al fine di capire quali siano davvero le intenzioni della sorella. Anche se ha ottenuto il benestare da Ramon, Lolita chiede ad Antoñito di continuare a tenere segreta la ...

Trame spagnole - Una Vita : Felipe incolpa Trini dell'aborto della moglie : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovella campione di ascolti delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate in onda a fine gennaio in Spagna, svelano che Felipe e Trini avranno un bruttissimo scontro a causa di Celia. Ursula Dicenta, intanto, sarà accusata di omicidio, mentre Lucia lascerà Samuel sull'altare. Una Vita, Trame spagnole: Felipe contro Trini Lucia chiederà a Samuel di rimandare il matrimonio, in quanto ...

Trame iberiche Una Vita dal 21 al 25 gennaio : Trini ha un malore - Ursula in manette : Le anticipazioni di Una Vita, in onda dal 21 al 25 gennaio in Spagna, svelano che Samuel rifiuterà di rimandare le nozze con Lucia dopo l'aborto di Celia. Mendez, intanto, continuerà a ricercare l'assassino di Frate Guillermo, tanto da dubitare che sia stato avvelenato da Ursula, mentre Inigo intenderà annullare l'accordo con Tito. In sartoria, Donna Susana scoprirà che le condizioni di salute del nipote sono migliorate grazie ad una promessa ...

Trame Una Vita : Arturo Valverde sfida Victor a duello per aver disonorato Elvira : Torna l'appuntamento con le notizie su Una Vita, una soap opera tra le più amate dai telespettatori italiani. Le anticipazioni delle prossime puntate, che andranno probabilmente in onda a marzo, svelano che Arturo Valverde avrà una reazione sopra le righe in seguito alla scoperta del bacio tra sua figlia Elvira e Victor Ferrero. Una Vita, anticipazioni: il bacio tra Elvira e Victor Arturo Valverde tornerà ad essere protagonista delle prossime ...

Una vita - Trame dal 20 al 25 gennaio : la Dicenta accoltellata da sua figlia Olga : Una vita, la fortunata soap spagnola in onda tutti i giorni su canale 5, stupirà ancora una volta i suoi fan con un clamoroso colpo di scena. Le trame inerenti agli episodi in onda dal 20 al 25 gennaio, rivelano che Olga, la gemella di Blanca comparirà in calle Acacias ed accoltellerà sua madre Ursula per vendicarsi del suo abbandono. Intanto, Simon tradirà Adela che scoprirà tutto e soffrirà in silenzio mentre Fabiana crederà di aver visto ...

Trame Il Segreto : Severo chiede aiuto a Saul per aprire una nuova attività : Torna l'appuntamento con le novità su Il Segreto, lo sceneggiato scritto da Aurora Guerra che narra le vicende dei protagonisti di un piccolo borgo ambientato nei primi anni del '900 in Spagna. Le anticipazioni dei nuovi appuntamenti in onda a marzo su Canale 5, riguardano Severo Santacruz, interpretato dall'attore spagnolo Chico Garcia, diventato recentemente papà di una splendida bambina. Il latifondista, infatti, deciderà di rimboccarsi le ...

Trame spagnole Il Segreto : Mesia geloso di Maria - niente luna di miele per Julieta e Saul : Nuovo appuntamento dedicato allo sceneggiato di origini iberiche “Il Segreto”, prodotto da Boomerang Tv e scritto da Aurora Guerra. Sono in arrivo delle grandi novità per coloro che seguono le avventure di questa telenovela sin dal primo esordio. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda in Spagna la settimana prossima svelano che sarà all’insegna dei fiori d’arancio. A convolare a nozze saranno finalmente Saul Ortega (Ruben Bernal) e ...

Trame Una Vita : Ursula viene accoltellata - Maria Luisa inganna Antonito : Nuovo spazio con Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda tutti i giorni su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che Olga aggredirà sua madre Ursula mentre Blanca scoprirà di attendere un bambino. Infine Maria Luisa Tramerà alle spalle di suo fratello e Lolita. Olga accoltella Ursula Blanca e sua sorella Olga saranno le protagoniste delle puntate di Una Vita in onda in queste settimane su Canale 5. ...

Trame spagnole Una Vita : il figlio di Simon ed Elvira è malato - Paciencia muore : Nuovo spazio dedicato alle notizie su "Una Vita", la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda a gennaio in Spagna svelano che Donna Susana apprenderà da Simon ed Elvira della malattia del nipote, mentre Servante scoprirà che la moglie Paciencia è morta. Una Vita anticipazioni: Celia perde il bambino Clamorosi colpi di scena giungono dalle puntate di "Una Vita" trasmesse ...

Trame Una Vita : Liberto scopre che Donna Susana è la madre di Simon : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la soap opera di Aurora Guerra in onda dal giugno del 2015 su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate si soffermano su Simon Gayarre e Donna Susana interpretati dagli attori Jordi Coll e Amparo Fernandez. I due congiunti, infatti, saranno smascherati da Arturo Valverde, il quale rivelerà a tutti i condomini la loro parentela durante una festa ad Acacias 38. Una Vita: il colonnello ...