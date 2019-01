Tesla - Una Model S per la polizia di Fremont

Ces 2019 - il funerale del robot investito da una Tesla : Las Vegas – Un robot si aggira di notte sul ciglio della strada (a far che?) quando all’improvviso sbuca una Tesla e… sbam! …il robot finisce “gambe” all’aria. Sono vari gli incidenti che hanno coinvolto l’auto a guida semiautonoma di Elon Musk e hanno portato alla morte di più di dieci persone, ma al Ces quest’anno è avvenuto il primo incidente in cui la vittima è un robot. Si tratta di un ...

Tesla - Musk apre una Gigafactory a Shanghai : Tesla punta sulla Cina. Il cofondatore e Amministratore Delegato dell'azienda americana che progetta e produce veicoli elettrici, Elon Musk , è volato a Shanghai per inaugurare una Gigafactory che ...

Tesla annuncia l'apertura di una "Gigafactory" in Cina : Il fondatore e capo della casa automobilistica statunitense Tesla, Elon Musk, ha annunciato l'imminente inizio della costruzione di una fabbrica di auto elettriche a Shanghai, che gli darà pieno accesso al mercato cinese, il più grande del mondo. "Non vediamo l'ora di iniziare oggi il processo di costruzione della Gigafactory di Shanghai @Tesla!", ha scritto Musk sul suo account Twitter."L'obiettivo è completare la ...

Tesla apre una fabbrica in Cina - svolta per l'elettrica Usa : si punta a costruire mezzo milione di auto l'anno" : ... e non solo per la Tesla: non va dimenticato che proprio la scorsa settimana la Apple aveva scatenato l'allarme globale sulle prospettive della seconda più grande economia mondiale, a causa proprio ...

Mette benzina all’auto… Ma è una Tesla! Il video è già un cult : Le soste ai distributori di benzina offrono spesso aneddoti divertenti. Non è insolito imbattersi in chi non riesce a portare la pompa fino serbatoio, chi va nel panico e non ricorda se la sua macchina è a benzina o diesel. Ma un video che in poco tempo è diventato viale su Youtube mostra qualcosa di davvero incredibile: una donna che cerca di Mettere benzina alla sua Tesla Model S. LEGGI ANCHEMonopattini elettrici, prepariamoci a un’invasione ...

Lei cerca di fare benzina - ma ha una Tesla : l’ilarità degli altri automobilisti nel video più spassoso del 2018 : Ci troviamo negli Stati Uniti. Una signora è ferma a una stazione di servizio da diversi minuti, con l’intenzione di rifornire la sua auto, una Tesla S (che è un’auto elettrica). Gli automobilisti dietro di lei si accorgono di quanto sta accadendo e decidono di riprenderla. La scena, divertente, dura ancora un po’ finché non interviene uno degli addetti della pompa di benzina che spiega alla signora che la sua macchina è ...

California - si addormenta al volante di una Tesla. La polizia riesce a fermarla : In futuro il pilota automatico ci salverà dal traffico e ci riporterà a casa sani e salvi dopo una serata di stravizi. E in California, dove una certa “confidenzialità” con le auto a guida autonoma comincia a farsi sentire, c’è già chi ne sta approfittando, contravvenendo però alla legge: come il 45enne Alex Samek che, dopo essere salito sulla sua Tesla Model S, ha inserito il pilota automatico e, ubriaco, si è addormentato bellamente sul ...

Elon Musk : "Nintendo ha respinto la nostra richiesta per una versione Tesla di Mario Kart" : Elon Musk ha spesso dimostrato di divertirsi molto a utilizzare il suo account Twitter, rispondendo con ironia ai cinguettii dei suoi follower che spesso lo incitano a utilizzare il suo enorme capitale per le imprese più folli (ricordate il tweet su Fortnite?).Ad agosto del 2018 Musk aveva preso la parola sul celebre social network chiedendo agli sviluppatori di contattarlo, poiché Tesla stava valutando l'ipotesi di inserire videogiochi nel ...

"Quando farete un'elettrica sexy la metà di una Tesla?" Il ministro sfida i manager tedeschi : Il bastone e la carota. Peter Altmaier , ministro federale dell'Economia in Germania e uomo fidato della cancelliera Angela Merkel , è disposto a foraggiare gli investimenti dei costruttori automobilistici, e non solo, nel campo delle batterie con un miliardo di ...