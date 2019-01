lastampa

: Taghazout storie di cani e umani: viaggio nella convivenza tra le specie - #Taghazout #storie #umani: #viaggio - zazoomnews : Taghazout storie di cani e umani: viaggio nella convivenza tra le specie - #Taghazout #storie #umani: #viaggio - angelomontarsol : Taghazout, storie di cani e umani: viaggio nella convivenza tra le specie -

(Di venerdì 25 gennaio 2019) che descrive come i suoi connazionali vivono la relazione con l'altra, le ricercatrici austriache che hanno scelto proprio quel piccolo angolo di mondo per una ricerca unica in cui ...