Pomeriggio 5 shock | un ospite non inquadrato commenta | “Taylor Mega fa la escort”

davidemaggio

: Pomeriggio 5 shock, un ospite commenta: '#TaylorMega fa la escort' Video - davidemaggio : Pomeriggio 5 shock, un ospite commenta: '#TaylorMega fa la escort' Video - wannahugthemm : Questo pomeriggio sono andata ad una conferenza e a presentare era il direttore di una compagnia teatrale Questo er… - blogstreetnews : [Fonte: blogtivvu_com] Serena Grandi, confessione shock: “Avevo un tumore al seno”: ospite a Pomeriggio 5 da Barbar… -

(Di sabato 26 gennaio 2019) Taylor, Isola dei Famosi“Fa la escort“. La pesante insinuazione, pronunciata in diretta su Canale5, si è sentita nitidamente. La destinataria è la prorompente Taylor, giovane influencer protagonista dell’Isola dei Famosi 2019. Nello studio diCinque si stava discutendo del reality honduregno e in particolare della concorrente friulana, che nella prima puntata è stata al centro di polemiche sulla sua presunta volontà di ritirarsi dal gioco dopo tre settimane esatte. Durante il dibattito, uno degli ospiti di Barbara D’Urso – in quel momento non– ha pronunciato la frase, un: “#Taylorfa la escort”Videohttps://t.co/K4kIW4U7lR pic.twitter.com/FESllor1JB— Davide Maggio (@davidemaggio) 25 gennaio 2019Cinque si parlava del tenore di vita ...