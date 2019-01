Non ci sarà più Parma nella Parmalat

Isola dei Famosi 2019 : «Jo Squillo Non ci sarà». L'annuncio di Alessia Marcuzzi : Jo Squillo doveva essere una dei naufraghi Vip di questa nuove edizione dell' . Durante la diretta che abbiamo seguito su , però Alessia Marcuzzi ha annunciato che non ci sarà. Una brutta notizia per ...

Sky : infortunio Reina - Non sarà in panchina nei Milan-Napoli : infortunio muscolare Il Napoli non troverà sul suo cammino Pepe Reina nei prossimi due incontri: sabato sera in campionato e martedì sera in Coppa Italia. Gianluca Di Marzio informa che il portiere spagnolo ha accusato un fastidio muscolare e starà fuori dalle due alle tre settimane. Quest’infortunio ha bloccato la partenza diAntonio Donnarumma (fratello di Gigio) che andrà in panchina contro il Napoli nelle prossime due ravvicinate ...

Tav : Salvini : 'Va fatta'. Ma M5S : 'Se i costi saranno superiori ai benefici Non si farà' : "La Tav va fatta: costa piu' non farla che farla , spero arrivi questo benedetto studio costi-benefici di cui io non ho visto neanche una pagina". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ...

Festival di Sanremo 2019 - Paola Cortellesi Non ci sarà : «Ho declinato la proposta» : Festival di , Paola Cortellesi non ci sarà . 'Avrei avuto molto piacere di raggiungere i miei amici sul palco di Sanremo. Già qualche mese fa, quando il mio amico Claudio Baglioni mi aveva invitato a ...

Sara Affi Fella - la confessione su Tina Colombo : 'Sei stata l'unica che Non sei scappata' : Per Sara Affi Fella, la tronista dello 'scandalo' di Uomini e Donne, è tempo di nuove confessioni ed ecco che in queste ore ha postato un messaggio sui social che non è passato inosservato. La ragazza, infatti, ha voluto ringraziare pubblicamente la sua amica Tina Colombo, per esserle stata vicina nei momenti difficili che ha dovuto affrontare subito dopo lo scandalo che l'aveva travolta nel programma di Maria De Filippi. Le parole d'affetto di ...

Pattinaggio artistico - Europei 2019 : Javier Fernandez dopo lo short : “Questa sarà la mia ultima gara - Non m’importa cosa accadrà” : Alla classifica conferenza stampa di rito dei Campionati Europei di Pattinaggio artistico in scena a Minsk (Bielorussia), il mattatore è stato, per ovvi motivi visto il ritiro imminente, il fuoriclasse spagnolo Javier Fernandez. Come riporta la cartella stampa rilasciata da ISU, la medaglia di bronzo olimpica ha dichiarato: “Questa sarà la mia ultima competizione. Non importa cosa accadrà. Ho detto prima delle Olimpiadi che sarei venuto ...

Sara Affi Fella : “Sei l’unica che Non sei scappata”. Le parole su Tina : Sara Affi Fella in forma smagliante riappare sui social e svela un retroscena: “Sei l’unica che quando tutti sono scappati per lo scandalo hai alzato il telefono…”. Le parole su Tina Sara Affi Fella, dopo lo scandalo che l’ha vista coinvolta sul trono di Uomini e Donne, pian piano sta cercando di ritrovare tranquillità ed […] L'articolo Sara Affi Fella: “Sei l’unica che non sei scappata”. Le parole ...

Caso Diciotti - i leghisti rassicurano : “Voto del M5s su Salvini? Vedrete - Non ci sarà alcuna crisi”. L’imbarazzo di Fraccaro : Dopo la decisione del tribunale dei ministri di Catania, che ha chiesto l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini per la vicenda della nave Diciotti, la parola passa ora al Senato. sarà Palazzo Madama a dover votare o meno l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno: in attesa che si esprimano i vertici del M5s, è stato lo stesso vicepresidente del Consiglio ad ...

Mundo Deportivo : «Mourinho Non sarà il prossimo allenatore del Psg» : TORINO - Secondo le fonti spagnole del Mundo Deportivo, Josè Mourinho non sarà l'allenatore del Paris Saint Germain nella prossima stagione. Alcune voci, infatti, avevano accostato il nome del tecnico ...

F1 - Helmut Marko interviene a difesa di Gasly : “Non sarà un pilota numero due - non è nello stile Red Bull” : Il super consulente della Red Bull ha parlato del pilota francese, giunto a Milton Keynes per sostituire Daniel Ricciardo Partito Ricciardo con destinazione Renault, la Red Bull ha deciso di sostituirlo con Pierre Gasly. Dopo un anno di apprendistato in Toro Rosso, il francese ha compiuto il grande salto, andando ad affiancare Verstappen nel team di Milton Keynes. Photo4/LaPresse sarà complicato tenere inizialmente il ritmo di ‘Mad ...

Lavoro - in Italia 193mila posti vacanti : “1 su 3 Non sarà mai occupato” : Milano, 24 gennaio 2019 – Checché se ne dica ad oggi in Italia ci sono aziende floride e di successo, che stanno ricevendo una pioggia continua di ordini sia dal nostro Paese che dall’estero e che necessitano urgentemente di nuova forza Lavoro. Nonostante questo, quelle stesse imprese talvolta non riescono a lavorare a pieno regime, e si [...]

Il nuovo protagonista di Narcos Messico 2 Scoot McNairy sulla prossima stagione : “Non sarà un inseguimento da gatto e topo” : Il nuovo protagonista di Narcos Messico 2 Scoot McNairy è già impegnato nella produzione dei prossimi episodi in Messico: l'attore ha fatto il suo esordio nella serie Netflix nel finale di stagione del prequel, con due scene conclusive in cui si manifesta al pubblico come la voce narrante della storia, la cui identità era rimasta misteriosa fino all'ultimo episodio. Col suo arrivo in Messico alla guida di un nuovo gruppo di agenti della DEA ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Non ci sarà manovra correttiva - 24 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Non ci sarà manovra correttiva; Caos nel Governo a causa delle trivelle , 24 gennaio 2019, .

Brexit - Barnier : 'se da UK proposte Non positive - sarà no-deal Brexit. Nessuna scadenza su backstop' : Parole dure contro il Regno Unito arrivano dal responsabile Ue per le trattative sulla Brexit, Michel Barnier. "Se dal Regno Unito non arriveranno proposte positive, l'esito sarà quello di un no-deal ...