L' amore non è sempre sufficiente per tenere in vita i rapporti

Intervista ESCLUSIVA a Dasha - ex Stefano Sala - : "Adoro l'Italia - ora non cerco l'amore ma penso al lavoro" : Raccontaci dei tuoi inizi nel mondo della moda… Sono stata contattata da una agenzia di modelle di Kiev, poi ci sono stati sviluppi con la IMG di New York e ho firmato un contratto con loro. Prima di ...

Intervista ESCLUSIVA a Dasha - ex Stefano Sala - : "Adoro l'Italia - ora non cerco l'amore ma penso al lavoro" : Raccontaci dei tuoi inizi nel mondo della moda… Sono stata contattata da una agenzia di modelle di Kiev, poi ci sono stati sviluppi con la IMG di New York e ho firmato un contratto con loro. Prima di ...

Milan - Sacchi : 'Higuain? Non è scattato l'amore' : Arrigo Sacchi , ex allenatore del Milan , parla di Gonzalo Higuain , nuovo attaccante del Chelsea , a la Gazzetta dello Sport : 'Al Milan non è scattato l'amore. Con Sarri a Napoli ha espresso la sua magia migliore e non solo per i tanti gol. Ora la ritroverà'

Claudia Gerini - Carlo Verdone e quando l’amore non arriva al momento giusto : Claudia GeriniClaudia GeriniClaudia GeriniClaudia GeriniClaudia GeriniClaudia GeriniClaudia GeriniClaudia GeriniClaudia GeriniClaudia GeriniClaudia GeriniClaudia GeriniClaudia GeriniClaudia GeriniClaudia GeriniClaudia GeriniClaudia GeriniClaudia GeriniClaudia GeriniClaudia GeriniA volte il tempismo in amore può essere tutto. A sostenere la tesi c’è anche Claudia Gerini, 47 anni, che ha tirato fuori una vecchia storia: lei e Carlo Verdone, ...

Denise e Deborah dopo C'è Posta per te/ Video : 'Ora vogliamo un figlio. L'amore non deve avere confini' : Denise e Deborah dopo C'è Posta per te si sono sposate. Intervistate per Fanpage, ammettono: 'Ora vogliamo un figlio. L'amore non deve avere confini'

Real - Solari elogia Marcelo : 'Non ci sono dubbi sul suo amore per il club' : ROMA - 'La ricetta vincente, e unica, richiede impegno ed entusiasmo: è questo l'unico modo per essere sempre competitivi' . Così Santiago Solari , allenatore del Real Madrid , alla vigilia del match ...

«Non canto di politica A Sanremo racconto il mio amore per l'Italia» : Paolo Giordano Intanto lui lo dice subito «Questo non è un brano politico, è una dichiarazione d'amore all'Italia, non parla dell'immigrazione e il protagonista potrebbe anche essere un italiano». ...

Enzo Iacchetti - 'a 66 anni cerco un rapporto di anima - non faccio più l'amore' : Storico volto di Striscia la Notizia, il 66enne Enzo Iacchetti ha ribadito dalle pagine del Corriere della Sera di essere single e di essere cambiato. «Adesso che sto invecchiando cerco un rapporto di anima, la parte sessuale di me si è trasferita nella testa: spero di riuscire ancora a far l’amore, ma penso che accadrà solo se troverò questo tipo di rapporto». «Da quando la passione ha smesso di comandare i miei muscoli, sono diventato ...

Brescia - uccide 'rivale' in amore a martellate : confessa - ma sostiene di non averla arsa : Una rosa rossa e un biglietto con scritto 'ti amo'. Così Stefania Crotti, 43 anni, è stata attirata in una trappola mortale. Il suo ultimo viaggio da viva l'ha fatta bendata, convinta che si trattasse di una sorpresa di suo marito Stefano Del Bello, 44 anni, con il quale si stava riconciliando dopo un periodo difficile. E invece era un agguato che le ha teso proprio l'ex amante del coniuge, Chiara Alessandri, 44 anni, per condurla nel garage di ...

Barbara d’Urso e il sesso : «Non mi ricordo. Mi piacerebbe dire di aver fatto l’amore ieri sera» : “C’è una tendenza a vantarsi di non fare sesso da tempo, ma non è un bel vantarsi”, fra impegni in tv i suoi numerosi programmi, tra cui come riportato da Leggo.it il ritorno della “Dottoressa Giò” e del Grande Fratello in salsa Nip, a Barbara d’Urso rimane poco tempo per l’amore: “Io vorrei moltissimo poter dire che ho fatto l’amore ieri sera”. Un periodo di astinenza a quanto pare prolungato: “Guarda – ha fatto sapere in un’intervista a ...

Barbara d'Urso e il sesso : «Non mi ricordo. Mi piacerebbe dire di aver fatto l'amore ieri sera» : ?C?è una tendenza a vantarsi di non fare sesso da tempo, ma non è un bel vantarsi?, fra impegni in tv i suoi numerosi programmi, tra cui come riportato da Leggo.it il...

Barbara D'Urso non fa l'amore da tre anni e svela : 'Mi manca un uomo' : Barbara D'Urso, famosa conduttrice di Domenca Live, Pomeriggio 5 e tanti altri programmi, si è messa a nudo nel corso di un'intervista ai microfoni del settimanale 'Diva e Donna' e ha svelato che non fa l'amore da tre anni. Nel caso specifico ha dichiarato di sentire la mancanza di un amore nella sua vita, la D'Urso ha detto: 'Mi manca un uomo'. Barbara D'Urso, travolta da numerosi impegni lavorativi, non fa l'amore da tre anni Barbara D'Urso è ...

Elisabetta Gregoraci ed il suo nuovo amore - la famiglia della showgirl si oppone alla relazione : “senza il consenso di lui non fa più nulla” : Elisabetta Gregoraci e la storia con Francesco Bettuzzi, la famiglia della showgirl calabrese non gradirebbe la loro frequentazione Dopo l’addio a Flavio Briatore, risalente a circa un anno fa, la bellissima Elisabetta Gregoraci ha avviato una storia d’amore con Francesco Bettuzzi. La relazione tra l’imprenditore italiano, proprietario di Pure Herbal, e la showgirl calabrese però non sarebbe gradita alla famiglia ...

Barbara d?Urso : «Mi manca un amore. Christopher Lambert l'uomo ideale ma non è successo...» : ?Parlo con me stessa, mia mia amica di sempre, Angelica. E? chiaro che mi manca un amore?. Con una vita impegnata fra i salottini pomeridiano di ?Pomeriggio Cinque?,...