Colazione | meglio dolce o salata?

(Di venerdì 25 gennaio 2019) Pancake: l'ideale per unamistaL'omeletteToastIl porridgeYogurtAlcuni la considerano un pasto fondamentale e vi dedicano per questo moltissima attenzione. Altri invece tendono a farla in due minuti mentre si vestono o ascoltano le notizie della giornata. Ma la, aldilà di come la si interpreta, resta uno dei pasti irrinunciabili per molti italiani. E come tutti i pasti, il modo in cui viene affrontata non è superfluo. Da un punto di vista nutrizionale, ad esempio, una grande differenza esiste fra lae quellaCappuccino e cornetto, toast e uova, biscotti e thè: le combinazioni per lasono assai. Da un punto di vista nutrizionale però forse una preferenza si può accordare alle varianti salate. «È sicuramente da preferire unaproteico-o mista» ci spiega Marco Perricone, biologo nutrizionista. «Questo ...