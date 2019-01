Calciatore positivo alla cocaina | sospeso! NOME e DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di venerdì 25 gennaio 2019) In attesa della ripresa dei campionati prevista per il prossimo weekend arriva una notizia che potrebbe condizionare il proseguo della stagione in particolar modo per un club. Nelo la Prima Sezione del Tna, in accoglimento dell' istanza proposta dProcura Nazionale Antidoping, ha deciso di sospendere in via cautelare il 24enne centrocampista bresciano Nicolò Ragnoli dopo che ilè stato riscontratosostanza Benzoilecgonina (metabolita della) dopo un controllo disposto dal Ministero della Salute ed al termine della gara Figc-Lnd "Campionato Italiano Serie D, Lentigione-Calvina", partita andata in scena a Lentigione il 23 dicembre 2018, la notizia arriva da NadoItalia.