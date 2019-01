Biathlon | Sprint Anterselva 2019 – Dominik Windisch | “Sono davvero contento della mia

Biathlon - Sprint Anterselva 2019 – Lukas Hofer : “Ho difficoltà a ambientarmi con l’altitudine - ma una top ten ti dà sempre fiducia” : Sospinto dal pubblico di casa, Lukas Hofer ha centrato l’ottavo posto nella Sprint di Anterselva, ma l’azzurro non è soddisfatto della sua prestazione sugli sci. Il nativo di San Lorenzo di Sebato ha mancato l’ultimo bersaglio della seconda serie in piedi, a parità di errori con il compagno Dominik Windisch, oggi decimo: “Una top ten è sempre un risultato soddisfacente, oggi fin dal primo metro mi sentivo piuttosto ...

Biathlon - Sprint Anterselva 2019 : Johannes Boe sa solo vincere. Lukas Hofer e Dominik Windisch nella top10! : Johannes Boe dimostra ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, la sua supremazia: nonostante un errore si aggiudica la 10 km Sprint maschile di Biathlon valida per la tappa di Coppa del Mondo di Anterselva precedendo il connazionale Erlend Bjoentegaard di 17″5, che a sorpresa con 10/10 al tiro si issa in seconda piazza partendo dal terzo gruppo. Completa il podio il transalpino Antonin Guigonnat, staccato di 20″2. Bene gli ...

LIVE Biathlon - Sprint maschile Anterselva 2019 in DIRETTA : Lukas Hofer e Dominik Windisch vogliono esaltarsi in casa : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 10 km Sprint maschile di Biathlon, valida per la sesta tappa di Coppa del Mondo. Sulle nevi di Anterselva (Italia), dopo la prova femminile di ieri che ha sorriso alla ceca Davidova, è la volta degli uomini e il favorito d’obbligo non può che essere il norvegese Johannes Boe. Lo scandinavo, con le sue nove vittorie in dodici gare, è senza dubbio il mattatore di quest’annata. La ...

Biathlon oggi (25 gennaio) - Sprint 10 km Anterselva : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : oggi, venerdì 25 gennaio, alle 14.30 andrà in scena la 10 km Sprint maschile di Anterselva, valida per la sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon. Il favorito è il leader della classifica generale, il norvegese Johannes Boe, che partirà con il pettorale giallo-rosso numero 27, mentre sarà preceduto dal francese Martin Fourcade con il 12 e 30 secondi prima di lui prenderà il via il russo Alexander Loginov. Nel primo gruppo anche Lukas Hofer ...

Biathlon - IBU Cup Lenzerheide 2019 : nella sprint maschile indietro gli azzurri. 26° Saverio Zini : indietro gli azzurri del Biathlon nella 10 km sprint maschile della tappa di Lenzerheide, in Svizzera, di IBU Cup: il migliore è Saverio Zini, 26°, mentre tutti gli altri italiani riescono a strappare la qualifica per l’inseguimento di sabato: 47° Paolo Rodigari, 52° Pietro Dutto, 56° Nicola Romanin, 60° Mattia Nicase. nella 10 km sprint maschile successo del transalpino Claude Fabien, che chiude in 25’42″0, battendo per ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2019 : domani la sprint maschile. Tutti i big nel primo gruppo : Scatterà domani, venerdì 25 gennaio, alle ore 14.30 la 10 km sprint maschile di Anterselva, sesta tappa di Coppa del Mondo di Biathlon. Come accaduto oggi nella gara femminile, Tutti i big, con l’eccezione dello svedese Sebastian Samuelsson, partiranno nel primo gruppo, che comprenderà anche due azzurri. Il francese Martin Fourcade partirà con il pettorale numero 12, un minuto prima del nostro Lukas Hofer, mentre il norvegese Tarjei Boe ...

Biathlon - Anterselva 2019 : Vitozzi quinta nello sprint. Wierer chiude 8e resta leader della generale : Lisa Vitozzi e Dorothea Wierer iniziano al meglio la tappa di Coppa del Mondo di Biathlon di scena ad Anteselva. Nella 7.5 chilometri sprint femminile, prova inaugurale, le azzurre hanno chiuso rispettivamente al quinto e all'ottavo posto , guadagnando sulle slovacche ...

Biathlon : sprint Anterselva - Vittozzi 5/a : ANSA, - ROMA, 24 GEN - Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer si confermano nel gotha del Biathlon mondiale: nella gara sprint di Anterselva, l'atleta di Sappada chiude 5/a, con l'altoatesina 8/a. A vincere, ...

Ad Anterselva nella cattedrale italiana del Biathlon - Wierer e Vittozzi giù dal podio della sprint : In casa Italia, occhi puntati su Lukas Hofer che in questo format ha ottenuto l'unica vittoria in Coppa del Mondo proprio qui ad Anterselva nel 2014.

Biathlon - Sprint Anterselva 2019 : la start list della sprint maschile - Hofer con il 14 - Windisch il 23 : Dopo la gara femminile, tocca agli uomini scendere in pista nella giornata di venerdì alle 14.30 per disputare la sprint di Anterselva, valida per la sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon. Il favorito è il leader della classifica generale, il norvegese Johannes Boe, che partirà con il pettorale giallo-rosso numero 27, mentre sarà preceduto dal francese Martin Fourcade con il 12 e 30 secondi prima di lui prenderà il via il russo Alexander ...

Biathlon - Sprint Anterselva 2019 – Lisa Vittozzi : “Sono soddisfatta della mia gara - è importante guadagnare punti sulle avversarie” : Non è bastata una prova solida sugli sci a Lisa Vittozzi per salire sul podio nella Sprint di Anterselva, dove è giunta quinta al traguardo. Nonostante un errore commesso nella seconda serie la sappadina è la migliore delle azzurre, mantenendo in questo modo il pettorale di leader della specialità e portandosi a soli 12 punti dalla compagna e connazionale Dorothea Wierer, oggi ottava: “Ho cercato di fare il mio meglio, un errore capita. ...

Biathlon - Sprint Anterselva 2019 – Dorothea Wierer : “Non sono al massimo della forma ma ho dato tutto” : Davanti al pubblico di casa Dorothea Wierer ha tirato fuori gli artigli nella Sprint di Anterselva, gara di apertura della sesta tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2019. Nonostante l’altoatesina nativa di Rasun non sia al 100% della forma, si deve accontentare dell’ottavo posto finale, con un errore commesso nella seconda serie nella quale ha pazientato in modo insolito per i suoi standard, prima di colpire i bersagli. Le sue ...

Biathlon - Lisa Vittozzi centra la top five nella sprint di Anterselva : la vittoria va alla ceca Davidova : Vittozzi quinta, Wierer tre posizioni più indietro: un errore le butta giù dal podio nella sprint di Anterselva Sono sempre lì, tra le più forti. Poi basta un errore per finire fuori dal podio in una gara dalle mille emozioni, ma Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer si confermano nel gotha del Biathlon mondiale grazie alla loro straordinaria continuità di rendimento, quella che manca a quasi tutte le loro rivali. L’atleta di Sappada ...

Biathlon - Sprint Anterselva 2019 : Lisa Vittozzi (5a) e Dorothea Wierer (8a) guadagnano in classifica generale - prima vittoria per Davidova : Sorride alle azzurre Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer la 7.5 km Sprint femminile della tappa di Coppa del Mondo disputata ad Anterselva: le nostre rappresentanti guadagnano sulle slovacche Anastasiya Kuzmina e Paulina Fialkova, principali avversarie delle italiane in classifica generale. Vince la ceca Marketa Davidova, al primo successo in carriera nel circuito maggiore, che chiude in 21’40″7, superando per 1″7 la finlandese ...