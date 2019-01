ilfattoquotidiano

: Università, il conflitto di interessi tra riviste scientifiche ostacola la ricerca. E i ricercatori… - Cascavel47 : Università, il conflitto di interessi tra riviste scientifiche ostacola la ricerca. E i ricercatori… - FilippoElba : RT @rivistaEeP: Le pubblicazioni scientifiche sono oggi al centro di un conflitto di interessi che ha gravissime ripercussioni sulla qualit… -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) di Paolo Pini (economista,di Ferrara) e Daniele Rinaldi (fisico,Politecnica delle Marche)Le pubblicazioninecessarie per l’accesso alla carriera universitaria sono oggi legate aldidi un giro d’affari fatto diesclusive e citazioni, che finisce inevitabilmente per peggiorare la qualità dellaaccademicaLa pubblicazione degli articoli scientifici, frutto dellacon risorse pubbliche, non è un tema meramente editoriale, anche se coinvolge il mondo dell’editoria internazionale. Come avviene con tutto ciò che può avere un mercato, gli articoli scientifici sono anche prodotti commerciali. Inoltre, essendo una forma di comunicazione, modificano e influenzano il mondo attorno a sé.Il primo aspetto non è di poco conto, come ha notato Andrea Capocci su il manifesto (25/11/18). Sottolinea Capocci: esistono ...