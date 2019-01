huffingtonpost

: Mise incinta una donna in coma. Arrestato infermiere per violenza sessuale - AndFranchini : Mise incinta una donna in coma. Arrestato infermiere per violenza sessuale - HuffPostItalia : Mise incinta una donna in coma. Arrestato infermiere per violenza sessuale - laregione : Mise incinta donna in coma, arrestato #estero -

(Di giovedì 24 gennaio 2019) Undi 36 anni è statocon l'accusa di stupro per aver messolainche il mese scorso ha dato alla luce un bambino in una struttura sanitaria di Phoenix, in Arizona. Lo ha fatto sapere il capo della polizia della città, Jeri Williams. Nathan Sutherland era l'che si prendeva cura dellapresso la Hacienda HealthCare, e ora dovrà rispondere dei reati die abuso di adulti vulnerabili.La polizia di Phoenix aveva recentemente dichiarato che stava conducendo un'indagine sull'aggressione, raccogliendo campioni di Dna degli uomini che lavorano nella struttura per capire chi avesse messoladi 29 anni, ricoverata dal 1992. Ora le analisi hanno confermato che il Dna di Sutherland combacia con quello del bambino.