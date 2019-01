Ed io che pensavo che

Lino Banfi : "La nomina all'Unesco? Pensavo a uno scherzo - ma la merito in pieno" : La sua nomina alla commissione italiana per l'Unesco, annunciata in pompa magna da Luigi Di Maio nel corso dell'evento sul reddito di cittadinanza, ha suscitato molte critiche. Ma Lino Banfi è contento dell'incarico ricevuto e delle polemiche dice "chiacchiere che non leggerò". L'attore in un'intervista a Il Corriere della Sera racconta come ha reagito quando gli è stata proposta la designazione e cosa ha intenzione di fare ...

Roma - fermata la donna che ha investito il clochard : “Ho sentito qualcosa - ma non pensavo fosse una persona” : “Ho sentito qualcosa finire sotto l’auto, ma non pensavo fosse una persona“. Si giustifica così la donna fermata dalla polizia locale con l’accusa di aver investito e ucciso il 7 gennaio a Roma, in corso Italia, Nereo Murari, clochard di origine veronese. “Ho sentito un botto mentre andavo al lavoro – ha raccontato ai vigili la 56enne – Non pensavo di aver preso un uomo e ho continuato a guidare”. La donna, ...

Vieni da Me - Nadia Rinaldi confessa il suo dramma alla Balivo : 'Fino a 32 anni - pensavo che...'. Lo strazio : Nadia Rinaldi , nel salotto di Vieni da Me , si è lasciata andare a una rivelazione choc . Nel corso di una lunga intervista, la Rinaldi si è raccontata a Caterina Balivo svelando dei particolari ...

Katia Ricciarelli fa un appello a Baudo : "Facciamo pace. Ti pensavo amore della mia vita : non ci chiediamo neanche più 'come stai?'" : Katia Ricciarelli torna in tv e torna a parlare del suo passato amore per Pippo Baudo. Ospite di Mara Venier a Domenica In, la cantante lirica ha fatto un appello al celebre conduttore, sposato nel 1986 e da cui si è separato burrascosamente nel 2004 (con divorzio tre anni dopo):Facciamo pace entro domani. Non farmi fare un fine anno così, mi farebbe molto piacere parlare con te. Dopo 18 anni, ora forse sarebbe il caso di dirci ...

Nadal e Xisca mettono su famiglia? Rafa svela : “pensavo che a quest’età avrei già avuto dei figli - ma ancora…” : Rafa Nadal svela qualche dettaglio della sua vita privata, sempre tenuta gelosamente nascosta, e della sua relazione con Xisca Perello Federer ha 4 figli, due coppie di gemellini; Djokovic e Murray hanno da poco avuto il loro rispettivo secondo bebè; mentre Serena Williams è appena tornata dalla pausa per la maternità della piccola Alexis Olympia. Tutti i tennisti che hanno dominato il decennio passato (e continuano a dominare!) hanno ...

Pensavo che Netflix fosse il futuro - poi ho visto al cinema “L’appartamento” : Ormai mi ero convinto: Netflix è il futuro del cinema. Non solo nel senso che quella è la direzione in cui il cinema sta andando, ma proprio che si tratta della direzione giusta da prendere, l'unica possibile per chi ha a cuore la sopravvivenza della settima arte. Netflix è il futuro Che Netflix sia il futuro è fuori discussione, inteso come enorme punta dell’iceberg di un fenomeno che comprende anche altre piattaforme, dal Prime Video di ...

Federer : 'Non pensavo che la Laver Cup arrivasse in Svizzera così presto' : Ho sempre detto che i migliori giocatori dovrebbero partecipare e che la sede dovrebbe alternarsi tra l'Europa e il resto del Mondo. Ecco perché non vedo l'ora.' Roger ha parlato anche delle chance ...

Greenberg : Sony - Microsoft e Nintendo insieme sul palco? "Non pensavo che sarebbe mai accaduto" : I The Game Awards 2018 ci hanno permesso di dare un'occhiata a diversi annunci e a premiazioni più o meno condivisibili ma il momento probabilmente più apprezzato è stato quello che ha riunito sul palco tre figure chiave di Sony, Microsoft e Nintendo: Shawn Layden, Phil Spencer e Reggie Fils-Aimé.Il discorso dei tre è stato estremamente apprezzato e anche un dirigente di Microsoft ne ha parlato con toni entusiastici. Come riportato da Gaming ...

Racconto shock di Rio Ferdinand - paura e terrore su un volo della Nazionale inglese : “pensavo che saremmo morti” : L’ex difensore dell’Inghilterra ha raccontato di aver temuto per la propria vita durante il volo di rientro della Nazionale dopo i Mondiali del 2006 Le tragedie aeree purtroppo hanno fatto piangere nel corso degli anni anche il calcio, costretto a perdere squadre mitiche come per esempio il Grande Torino. Intere società distrutte da un destino crudele, apparso invece alquanto benevolo con la Nazionale ...

Sanremo Giovani - Rovazzi : "Io conduttore? Pensavo di essere a Scherzi a Parte!" : Claudio Baglioni ha annunciato i 24 finalisti di Sanremo Giovani 2018 in diretta su Radio 2 e Radio 2 Social Club si è trasformato in un happening pre-festivaliero, con tanto di partecipazione telefonica di Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, scelti dal direttore artistico di Sanremo 2019 per condurre le due serate in prime time del 20 e 21 dicembre, in cui saranno decretati i due Giovani che parteciperanno al 69° Festival nel girone unico con i ...

F1 – Da Schumacher a Button - Alonso ripensa ai gradi ritiri della storia : “pensavo non sarebbe successo anche a me” : Fernando Alonso dopo la sua ultima gara di Formula Uno si confessa ai giornalisti: il pensiero del pilota spagnolo a seguito delle incredibili emozioni di Abu Dhabi Il campionato di F1 termina com’è giusto che fosse e cioè con una vittoria di colui che ha dominato questa stagione e che infine ha vinto il titolo mondiale piloti. Lewis Hamilton conquista il primo posto del Gp di Abu Dhabi e si mette alle spalle Sebastian Vettel e Max ...

Carlo Verdone al Vanity Fair Stories : «L’ultimo mestiere che pensavo di fare da grande era l’attore» : Carlo Verdone al Vanity Fair StoriesCarlo Verdone al Vanity Fair StoriesCarlo Verdone al Vanity Fair StoriesCarlo Verdone al Vanity Fair StoriesCarlo Verdone al Vanity Fair StoriesDal titolo di grande Ufficiale della Repubblica italiana ai viaggi con suo padre quando era ragazzino, è un Carlo Verdone divertente, commovente e intenso quello ospite della prima giornata del nostro Vanity Fair Stories. Il regista, attore e sceneggiatore, che dal ...

Italia-Portogallo - Santos : “Gara molto più difficile di quello che pensavo” : Italia-Portogallo, LE PAROLE DEI CT – Anche Fernando Santos, commissario tecnico del Portogallo, ha commentato la partita di Nations League pareggiata dalla Nazionale per 0-0 pochi minuti fa contro l’Italia. LEGGI ANCHE: Italia-Portogallo, Bonucci: “Con Mancini siamo ripartiti” Italia-Portogallo, Santos: “Giocata un’ottima partita” Queste le parole del ct dei lusitani: “C’è grande ...

MotoGp – Jorge Lorenzo preoccupato per il polso dopo le Fp2 a Valencia : “fa più male di quello che pensavo” : Terminate le seconde prove libere sul circuito di Valencia, le dichiarazioni di Jorge Lorenzo: il pilota della Ducati accusa dolore al polso Le seconde prove libere del Gp di Valencia si sono disputate sotto la pioggia battente che ha flagellato il circuito Ricardo Tormo questo venerdì. Il tempo più veloce è stato segnato da un sorprendente Danilo Petrucci, seguito da Marc Marquez e da Valentino Rossi. Solo quindicesimo Jorge Lorenzo, che ...