Auto - corsa contro il tempo per non pagare l?ecotassa : stangata fino a 2.500 euro : Il bastone e la carota. Ed è corsa contro il tempo per evitare l?ecotassa. Questa la strada scelta dal governo per intervenire sulla tassazione che graverà...

Bimba di due anni cade da un'Auto in corsa : ecco perché si è salvata : Un vero e proprio miracolo quello acadduto in Minnesota , dove una Bimba è caduta da un'auto in corsa senza aver subito nemmeno un graffio. Le immagini della caduta della bambina dall'automobile sono ...

Peugeot 208 e Opel Corsa fra le dieci Auto più attese del 2019 : Grande movimento nel mercato delle automobili, in particolare nel segmento B, con diversi lanci di vetture vendutissime. Non mancano suv, auto elettriche e perfino ammiraglie, ma se dovessimo individuare una reginetta per il 2019, l'attesa è tutta per l'ottava generazione della Volkswagen Golf. Scopriamo insieme le dieci principali novità del settore automotive per il 2019.

Usa - bimba di 2 anni vola col seggiolino dall’Auto in corsa : la mamma non se ne accorge : È accaduto nel Minnesota. La scena è stata interamente ripresa da un uomo che, a bordo della sua auto, viaggiava dietro a quella della mamma con la bambina. La piccola, legata al seggiolino, è volata inspiegabilmente dalla portiera del veicolo finendo sull’asfalto. La mamma se n’è accorta solo dopo 20 minuti.Continua a leggere

Nissan Leaf Nismo RC : l’Auto da corsa a zero emissioni in mostra al CES 2019 [FOTO] : Il reparto corse Nismo ha studiato un nuovo modo per dimostrare tutto il potenziale della tecnologia a zero emissioni di Nissan La nuova Nissan Leaf Nismo RC, vettura ad alte prestazioni della Nissan Intelligent Mobility, ha debuttato in Nord America presso lo stand Nissan al CES di Las Vegas. l’auto, di scena anche al Nissan Crossing a Tokyo, è stata sviluppata da Nismo, la divisione sportiva di Nissan. Partendo dall’esperienza maturata ...

Lancia uova alle Auto in corsa e provoca incidente mortale - 14enne accusato di omicidio : Il 14enne rischia una pesante condanna per omicidio dopo che un lancio di uova per scherzo verso le auto di passaggio è finito tragicamente con la morte di una donna che era al volante della sua vettura.Continua a leggere

Cara e non ecologica - resta senza energia la corsa all'Auto elettrica : Elettrificare è la parola d'ordine all'interno dei gruppi automobilistici. Gli investimenti sono in corso da anni. E anche i più recalcitranti, come Fca, alla fine si sono dovuti allineare. Sul ...

Automobilismo : a Verona 'Aspettando la corsa più bella del mondo' (2) : (AdnKronos) - Il percorso, perfetto allenamento in vista della Mille Miglia 2019, comprenderà uno sviluppo complessivo non superiore ai 150km con un totale stimato di 70 prove cronometrate e un periodo di guida complessivo di circa 4 ore, esclusa la sosta pranzo in una stupenda villa italiana dove d

Automobilismo : a Verona 'Aspettando la corsa più bella del mondo' : Verona, 16 dic. (AdnKronos) - Con l'approssimarsi della fine dell'anno, l'Automobile Club Verona, Aci Verona Sport e la scuderia A.C. Verona Historic, affiliata ACI Storico, sono già al lavoro per definire i contorni e i dettagli della quinta edizione di Aspettando La corsa più bella del Mondo, la m

Somalo richiedente asilo spinge donna tra le Auto in corsa : Un incidente apparentemente inspiegabile si è verificato ieri mattina a Firenze, che poteva terminare in tragedia per la donna che ha subito un'aggressione da parte di un Somalo mentre aspettava di attraversare al semaforo di una strada molto trafficata.Secondo i fatti riportati dal quotidiano online "FirenzeToday", ieri mattina la donna si trovava davanti alla stazione Leopolda, ferma al semaforo di un viale molto trafficato del capoluogo ...

Incentivi rottamazione Auto a dicembre : Opel Corsa - Renault Captur e Toyota Aygo in promo : Saranno valide fino al 31 dicembre 2018 le offerte sugli Incentivi rottamazione auto delle marche automobilistiche Opel, Renault e Toyota. Dopo aver illustrato le promozioni sui modelli Fiat, Ford e Alfa Romeo, oggi ci concentriamo sulle proposte commerciali relative ai veicoli di punta delle aziende riportate nel titolo. La tedesca Opel presenta diverse offerte su Corsa, Adam e Astra, la Renault su Captur, Kangoo e Kadjar, la Toyota invece su ...

David Draghi (LG) : "Dall'Auto alla casa smart : la corsa dello smartphone va oltre" : I nostri dispositivi "crescono", non solo per potenza e capacità fotografica. "Prima la corsa ai megapixel, poi quella sul numero delle fotocamere". Ora l'intelligenza artificiale che porterà farà dei device i nostri alleati in ogni campo

Nissan Leaf Nismo RC : l’Auto elettrica si trasforma in un missile da corsa [FOTO] : La nuova Leaf Nismo RC si presenta come un’auto elettrica da corsa capace di integrare tutte le tecnologie dei veicoli elettrici Nissan La nuova Nissan Leaf Nismo RC, auto da corsa elettrica con una potenza massima e un’erogazione di coppia più che raddoppiate rispetto alla versione precedente, è stata presentata oggi a Tokyo presso Nissan Crossing, nel quartiere di Ginza. Sviluppata da Nismo, la divisione sportiva di Nissan specializzata ...

Olgiate - un museo per Momo Tra ciclismo e Auto da corsa : Un piccolo museo dedicato a Federico Momo , pioniere del ciclismo. È l'idea cui sta lavorando il Circolo culturale Dialogo per ricordare uno dei migliori velocisti a livello internazionale dei ...