Tie-Dye scommettiamo che ne sentiremo molto parlare?

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) I più vecchi (oggi) vi hanno familiarizzato già negli anni Novanta quando, all'epoca ragazzini indossavano maglie come "scolorite" che nella maggior parte dei casi si facevano da soli, in casa: bastava fare dei nodi nella maglia, tingerla nella vasca da bagno con delle candeggina et voilà. Più o meno. In realtà la tecnica del tie-dye èpiù complessa di così, e vanta una lunghissima storia millenaria che affonda le sue radici - secondo alcuni - in Egitto e Mesopotamia, ancora prima dell'avvento di Cristo. Conosciuta anche in India, Giappone, Sud America, questa tecnica ha avuto la meglio tra gli anni Sessanta e Settanta, sopratutto negli Stati Uniti quando è diventata il simbolo del movimento hippie. Per chi non ci avesse mai provato: l'effetto che si ottiene tinteggiando un tessuto con pigmenti diversi è ...