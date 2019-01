Scritte e insulti contro Guido Rossa | ucciso dalle Br 40 anni fa Mattarella | «Catturare

Genova - Scritte di insulti contro Guido Rossa - ucciso 40 anni fa dalle Brigate Rosse : Alcune scritte che celebrano personaggi delle Brigate Rosse e che contengono insulti nei confronti del sindacalista Guido Rossa, ucciso dalle Br il 24 gennaio 1979, sono state scoperte stamani dalla Digos di Genova. Nel capoluogo ligure è previsto l'arrivo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che sarà all'ex Ilva per la cerimonia di commemorazione del sindacalista, ucciso dalle Br 40 anni fa."Guido Rossa infame", ...

Milano : “Il popolo non è razzista - Lega di m…”. Scritte con insulti sui muri della sede del Carroccio in via Bellerio : “Il popolo non è razzista, razzisti“. È la scritta, tracciata con uno spray rosso, comparsa nella notte sui muri esterni della sede storica della Lega di via Bellerio a Milano. La denuncia è arrivata dal deputato del Carroccio e segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi. “L’anno nuovo purtroppo comincia in continuità con quello precedente, procedendo nell’escalation di aggressioni alle sedi della Lega – fa ...

