huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: 'Prendere i terroristi in fuga'. Dopo le polemiche su Battisti, Mattarella a Genova per commemorare Guido Rossa https:/… - gortombina : RT @HuffPostItalia: 'Prendere i terroristi in fuga'. Dopo le polemiche su Battisti, Mattarella a Genova per commemorare Guido Rossa https:/… - HuffPostItalia : 'Prendere i terroristi in fuga'. Dopo le polemiche su Battisti, Mattarella a Genova per commemorare Guido Rossa - Pigaye : RT @StaseraItalia: 'Quando prendi un mafioso fai i complimenti a chi va a prendere il mafioso, non strumentalizziamo tutto: combattiamo ins… -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) "L'impegno delle istituzioni non può dirsi del tutto concluso, non può fermarsi l'azione delle istituzioni finché non sia compiuta giustizia". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergioalla commemorazione, nello stabilimento ex Ilva, del sindacalista Guido Rossa ucciso 40 anni fa dalle Br. "Coloro che si sono sottratti con la" all'esecuzione della pena "devono scontare la pena comminata. Perché la democrazia è condizione delicata la cui cura è affidata alle istituzioni ma non in misura minore ai cittadini in tutti i luoghi"."La memoria è parte vitale della costruzione del nostro futuro. Non saremo mai veri protagonisti se non avremo la forza di riconoscere la continuità dei valori, degli ideali, delle conquiste sociali raggiunte nel cammino di cambiamento della nostra comunità. Il progresso avanza sul ...