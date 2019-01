Pensioni di invalidità Inps | lettera di restituzione assegno | quando arriva

Pensioni di invalidità 2019 : limiti di reddito e nuovi importi : Gli importi degli assegni di invalidità subiranno un leggero aumento e in parallelo subirà delle variazioni anche la soglia di reddito massimo per coloro che potranno accedervi. Come è avvenuto per gli importi delle Pensioni di anzianità, per effetto della perequazione, nel 2019 gli importi delle indennità subiranno degli aggiornamenti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come cambiano gli importi delle misure assistenziali che si rivolgono alle ...

Pensioni di invalidità - cresce il malumore ed il timore di non ricevere alcun aumento : Si rischia una vera e propria rivolta degli ultimi, dei disabili, illusi ed ora delusi dalla cosiddetta “manovra del Popolo”, che sembrerebbe non considerare, se non marginalmente, i problemi di questa categoria di persone. Promesse o slogan elettorali? “Innalzeremo le Pensioni minime a 780€, anche quelle di invalidità” Questa la promessa, o forse l’ennesimo slogan elettorale, che ha accesso le speranze in circa 1 milione di persone che vivono ...

Pensioni di invalidità 2019 : tutti i nuovi importi aggiornati : Assegni più ricchi nel 2019 per chi percepisce Pensioni di invalidità. Tali prestazioni, infatti, sono soggette alla rivalutazione – nella misura dell’1,1% – dell’indice dei prezzi al consumo Istat per le famiglie di operai e impiegati (FOI). In altre parole, siccome il costo della vista è aumentato dell’1,1%, l’INPS ha disposto un leggero aumento delle prestazioni assistenziali per adeguare il potere d’acquisto dei beneficiari. I ...

Luigi Di Maio - rappresaglia Lega : migranti e Pensioni d'invalidità - fanno saltare il reddito di cittadinanza : Se Luigi Di Maio fa saltare la linea di Matteo Salvini sui migranti , la Lega farà saltare il reddito di cittadinanza del M5s . Per ora è solo una minaccia, una pistola fumante sul tavolo della ...

Migranti - Salvini a Conte e Di Maio : «Sono molto arrabbiato. Reddito? Senza Pensioni di invalidità non lo votiamo» : Il vicepremier parla da Varsavia e attacca l’intesa raggiunta dall’Italia con l’Ue: «Non sono stato consultato, non autorizzo niente». Il governo a rischio? «Ma no, non cadrà per la Sea Watch»

L'aumento delle Pensioni di Invalidità civile rischia di saltare : Dopo mesi di promesse elettorali, alle quali molti milioni di Italiani hanno voluto credere, sembra svanire nel nulla l’impegno di aumentare la pensione di Invalidità a 780,00 €, così come più volte era stato dichiarato dai Ministri Salvini e Di Maio. Ricordiamo infatti che oggi gli invalidi civili con percentuale di Invalidità dal 75% a 99%, percepiscono un assegno di Invalidità pari a circa 285,00 € per 13 mensilità. La stessa somma è ...

Pensioni : aumenti per minima - invalidità e sociale - poi conguagli : L'Inps 4 giorni fa ha emesso una circolare contenente gli importi relativi agli aumenti degli assegni pensione di invalidità, sociale e minima per il 2019. Sono stati ridotti anche gli importi destinati alle coperture finanziarie per quota 100 e reddito di cittadinanza, rispetto a quelli preventivati nella prima bozza della Legge di Bilancio. Sembrerebbe che le promesse fatte in sede di campagna elettorale, sia dalla Lega che dal M5S, saranno ...

Pensioni di cittadinanza : 780 euro anche per quelle di invalidità (ma con quali risorse?) : Pochi giorni fa, durante un'intervista concessa a Stasera Italia, il vicepremier Luigi Di Maio è tornato a parlare delle Pensioni di cittadinanza e ha dichiarato che dal 2019 anche le Pensioni di invalidità verranno aumentate a 780 euro al mese. La domanda sorge spontanea: in che modo il governo riuscirà a erogare reddito e Pensioni di cittadinanza a milioni e milioni di cittadini sotto la soglia di povertà con soli 10 miliardi di euro?Continua ...

Pensioni - quelle di invalidità calano. Ma al Sud sono il doppio che al Nord : In Italia le Pensioni di invalidità calano , ma al Sud sono quasi il triplo rispetto al Nord. E' il dato che emerge dall'annuale rendiconto sociale Inps, secondo cui nel 2017 le Pensioni di invalidità ...

