Pd | in vista del congresso crollo degli iscritti

Un attivista del Cara di Castelnuovo : "Una sconfitta per tutti" : Roma, 23 gen. , askanews, - "E' una sconfitta per tutti noi, oggi ha vinto la paura. Non si risolve così dal mio punto di vista".A parlare è Tareke Brahne, assistente e attivista al Cara di ...

Tommaso Paradiso si arrabbia con un giornalista del Corriere.it : “Intervista totalmente inventata. Una balla dall’inizio alla fine” : Tommaso Paradiso non ha preso molto bene un’intervista, anzi quella che a sua dire è una “non intervista”, fatta da un giornalista del Corriere.it. Il motivo? A suo dire sarebbe totalmente inventata. Il lungo sfogo del frontman dei The Giornalisti è stato pubblicato in una serie di Instagram stories: “Buongiorno a tutti. Questa mattina leggo un articolo e titolo su Corriere.it relativo a un talk che si è tenuto a Roma ...

Roma - un giovane toro a zonzo nel traffico della città. L’animale avvistato in zona Bravetta : Sulla pagina facebook Riprendiamoci Roma è stato condiviso un video girato in zona Bravetta: “Ci inviano questo video. Siamo in Via Silvestri (Bravetta): cosa ci fa un giovane toro in giro per la città?”. L’animale era scappato da un vicino allevamento assieme a due mucche. L'articolo Roma, un giovane toro a zonzo nel traffico della città. L’animale avvistato in zona Bravetta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Alessio Boni intervista : la sfida più grande affrontata in La Compagnia del Cigno : Alessio Boni, come è stato per lui interpretare il professor Luca Marioni in La Compagnia del Cigno: la sfida più grande prima di andare in scena Il debutto in TV de La Compagnia del Cigno è stato un grande successo. Le critiche avanzate dai vari conservatori italiani, ad oggi, non hanno avuto alcun effetto negativo […] L'articolo Alessio Boni intervista: la sfida più grande affrontata in La Compagnia del Cigno proviene da Gossip e Tv.

Farmaci - in vista rincari del 5 - 7% per 770 medicinali di fascia C : Gennaio, si sa, porta spesso con sé oltre ai malanni stagionali anche i rincari, e in questo caso le due cose sono anche collegate. Da febbraio le case farmaceutiche hanno deciso di aumentare i prezzi di circa 770 medicinali di fascia C venduti con obbligo di ricetta medica e quindi non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale. Questo aumento fa seguito all’applicazione di quanto riportato nel decreto legge 87 del 2005, in cui si legge che ...

Crescita - Fmi taglia la stima del Pil 2019 a +0 - 6%. Rivista al ribasso tutta l’Eurozona. Italia inserita fra “maggiori rischi globali” : Il Fondo monetario internazionale taglia allo 0,6%, dall’1% di ottobre, la previsione di Crescita per l’Italia nel 2019, mantenendola allo 0,9% per l’anno successivo. Una revisione della stima al ribasso identica a quella indicata nel bollettino economico di Banca d’Italia, 0,4 punti sotto le stime del governo già riviste al ribasso a dicembre. Il taglio del Fmi è contenuto nell’aggiornamento del World Economic ...

UK - scuola chiusa per l'influenza - 56 dipendenti malati : 'Mai vista epidemia del genere' : E' un caso davvero singolare quello della Redbridge Community School di Southampton, in Inghilterra. Gli studenti e il personale dell'istituto scolastico sono stati infatti colpiti da un brutto virus influenzale, che ha costretto la scuola a chiudere per almeno due giorni, questo in modo da sanificare gli ambienti e prevenire la diffusione del virus. La vicenda è cominciato mercoledì scorso, quando circa 62 ragazzi sono stati mandati a casa ...

Achille Lauro ci ha parlato delle belle novità di questo 2019 : guarda la nostra video intervista! : Sarà un anno molto importante The post Achille Lauro ci ha parlato delle belle novità di questo 2019: guarda la nostra video intervista! appeared first on News Mtv Italia.

Clamorosa gaffe della rivista : annuncia Rocco Schiavone con una bestemmia : La serie tv Rocco Schiavone arriva anche in Germania. Finalmente, verrebbe da commentare, visto che l'ultimo prodotto italiano trasmesso dal canale Ard era stato La piovra. Peccato, però, per il titolo di copertina per promuovere la serie tv. La rivista Zitty, infatti, ha lanciato la messa in onda della serie in modo davvero originale. Credeva. Credeva di aver trovato una bella frase ad effetto per incuriosire. E invece... invece nella copertina ...

Rugby – Italia - iniziato il primo raduno dell’anno in vista del Guinness Sei Nazioni 2019 : Presso il Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’, i giocatori della Nazionale Italiana di Rugby si sono ritrovati per il primo raduno dell’anno in vista del Guinness Sei Nazioni 2019 E’ iniziato oggi presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma il primo raduno dell’anno dell’ItalRugby in preparazione del Guinness Sei Nazioni 2019. Gli Azzurri si sono ritrovati presso l’impianto romano dove ...