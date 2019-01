NBA | Anthony Davis fuori 2-4 settimane | Pelicans nei guai

NBA – James Harden augura il meglio a Carmelo Anthony : “voglio vederlo tornare a fare canestro ed essere felice” : James Harden ha speso delle parole davvero dolci verso Carmelo Anthony, dopo la situazione complicata che ha portato l’ex Knicks a lasciare i Rockets Nei giorni scorsi, gli Houston Rockets sono riusciti finalmente a liberarsi di Carmelo Anthony. L’ex New York Knicks, finito praticamente fuori rosa dallo scorso 8 novembre, dopo appena 10 partite giocate con i texani, è stato ceduto ai Chicago Bulls. Un addio che tutto sommato lascia ...

NBA – Infortunio Anthony Davis : possibile lungo stop per la stella dei Pelicans : In seguito all’Infortunio procuratosi contro i Blazers, Anthony Davis dovrà stare fuori fra le 2 e le 4 settimane La stagione dei New Orleans Pelicans non sta andando secondo i piani. La franchigia della Louisiana sembrava quasi sicura di un posto nel lotto delle squadre destinate ai Playoff, ma si ritrova attualmente 12ª nella Western Conference con 22 vittorie e 25 sconfitte. Nonostante la zona postseason sia distante solo 3 ...

NBA - Houston fa fuori Carmelo Anthony. Andrà a Chicago - ma non giocherà : Houston, USA, - Finisce la storia tra Carmelo Anthony e gli Houston Rockets . L'ex New York Knicks non gioca una partita NBA dallo scorso 8 novembre e sicuramente non tornerà a farlo per la squadra di ...

Mercato NBA - Carmelo Anthony ceduto a Chicago - ma non ci giocherà. Ipotesi Lakers? : Se nelle ultime settimane vi siete chiesti "ma dove è finito Carmelo Anthony?", finalmente è arrivata una " parziale " risposta. Gli Houston Rockets infatti hanno spedito Anthony insieme a una ...

NBA - torna Carmelo Anthony : Houston lo cede - regalandogli l'ultima chance di inseguire il titolo : A due mesi e mezzo dall'ultima partita con gli Houston Rockets, Carmelo Anthony torna a sentirsi un giocatore, anche se la cessione ai Chicago Bulls è soltanto l'anticamera del vero ritorno in campo d

Mercato NBA – Carmelo Anthony ceduto ai Bulls e subito tagliato : prende piede la pista Los Angeles Lakers : Carmelo Anthony ceduto dai Rockets ai Chicago Bulls e subito tagliato: l’ex New York Knicks potrebe giocarsi l’ultima chance ai Los Angeles Lakers dell’amico LeBron James Nella notte gli Houston Rockets sono riusciti finalmente a liberarsi di Carmelo Anthony. L’ex New York Knicks, finito praticamente fuori rosa dallo scorso 8 novembre, dopo appena 10 partite giocate con i texani, è stato ceduto ai Chicago Bulls. Grazie allo scambio i ...

Mercato NBA - LeBron James manda segnali via Instagram : assalto Lakers a Carmelo Anthony : Los Angeles Lakers in procinto di fare un’offerta a Carmelo Anthony, un like di LeBron James sembra confermare il tutto Mercato NBA, Los Angeles Lakers su Carmelo Anthony? LeBron James sembra aver dato il proprio placet. Il fenomeno di LA ha dato infatti il proprio assenso all’affare Anthony attraverso Instagram. Il King ha infatti messo un like galeotto ad un post che parlava di Mercato, all’interno del quale si ...

NBA 2019 - i risultati della notte (15 gennaio). James Harden ne fa 57 - Anthony Davis non è da meno con 46. KO Clippers e Spurs di Gallinari e Belinelli : Nell’appena trascorsa notte NBA si sono giocate sei partite. Il pubblico delle arene d’America ha potuto assistere a svariate prestazioni realizzative da primato, con due giocatori arrivati ben oltre i 40 punti e uno ben oltre i 50. Andiamo a vedere nel dettaglio cos’è successo. 57 punti: tanti ne realizza James Harden nel successo degli Houston Rockets per 112-94 sui Memphis Grizzlies. La barba più famosa della lega non ...

NBA : Danilo Gallinari non basta - un super Anthony Davis batte i Clippers : L.A. Clippers-New Orleans Pelicans 117-121 Dopo una lunghissima rincorsa, era inevitabile arrivare col fiato corto nel finale. E così i Clippers di Danilo Gallinari stati sono costretti ad arrendersi ...

Mercato NBA – Rockets e Cavs studiano una trade fra due ‘scontenti’ : Carmelo Anthony in cambio di J.R. Smith : Gli Houston Rockets e i Cleveland Cavaliers starebbero studiando una particolare trade fra due giocatori finiti ai margini dei rispettivi progetti: Carmelo Anthony in cambio di J.R. Smith La trade deadline di febbraio, il termine ultimo per gli scambi tra franchigie in vista del rush finale della seconda parte di stagione, si avvicina a grandi passi e le squadre studiano le ultime trade prima dello stop finale. Fra i team più attivi ci ...

NBA - Celtics – “Anche io scambierei me stesso per Anthony Davis” - Tatum ci scherza su e il padre… farebbe lo stesso! : I Boston Celtics in corsa per Anthony Davis, Jayson Tatum possibile contropartita: il giocatore ci scherza su, il padre… pure Nei giorni scorsi Anthony Davis è finito al centro di diversi rumor di mercato. Il centro dei Pelicans sarebbe sostanzialmente davanti ad un bivio: rinnovare con i Pelicans per un quinquennale da 239 milioni complessivi, il contratto più ricco che una squadra NBA possa offrirgli; oppure trasferirsi in un’altra ...

NBA - Anthony Davis : "Voglio anello e titolo di MVP. Frustrazione? Solo per gli infortuni' : E poi l'altra cosa è vincere un premio di MVP: tutti vogliono poter dire di essere stati, in una determinata stagione, il miglior giocatore al mondo. I miei sogni non sono diversi da quelli di tutti, ...

Risultati NBA – Lakers ko contro Oklahoma : i Sixers esaltano Embiid - Anthony Davis dà spettacolo a Brooklyn : I Lakers perdono con LeBron James in panchina, bene Nets e Sixers Nella notte italiana nove sono stati i match disputati e validi per la regoular season NBA. Tanti i Risultati degni di nota tra cui spicca senza ombra di dubbio la sconfitta dei Lakers contro Oklahoma. La squadra di Los Angeles, con LeBron James in panchina, in casa non riesce a dominare sui Thunder, che forti dei 37 punti di Paul George vincono per la 24ª volta in ...

NBA - Anthony Davis è mostruoso : Dallas va ko a New Orleans : New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks 114-112 I numeri continuano a essere impressionati, ma in fondo per Anthony Davis quella di stanotte è soltanto l'ennesima giornata in ufficio, chiusa al massimo ...