Discarica Bussi | il ministero dell’Ambiente chiede risarcimento a Edison Costa | “Chi

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) “Chi inquina deve pagare”. Il ministro dell’Ambiente Sergio, nel corso del comizio in sostegno della candidata M5s Sara Marcozzi in Abruzzo, ha annunciato di aver dato mandato aldi intraprendere la causa civile didanni contro la societàper il disastro ambientale disul Tirino, nel Pescarese.inquina deve pagare”, ha scritto poi su Twitter. “Quello diè uno dei più gravi ecocrimini d’Italia. La storia degli ecoreati sta finalmente cambiando”. Durante il comizio a Pescara ha anche risposto a distanza al primo cittadino Salvatore La Gatta, garantendo che i soldi per bonificare il sito inquinato sono stati stanziati: “I finanziamenti ammontano a circa 47 milioni di euro. Vorrei sapere chi ha messo in giro la corbelleria che non ci sono più. Anzi, a giorni parte l’assegnazione. Sono rimasto basito ...