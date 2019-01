Balotelli all' Olympique | Strootman | ' Sarò il primo ad accoglierlo'

L'Equipe - fatta per Balotelli all'OM : E' stato definito l'accordo per il passaggio di Mario Balotelli dal Nizza al Marsiglia. Lo scrivono France Football e L'Equipe sulle edizioni on line, sostenendo che la firma su un contratto valido ...

L'Equipe - fatta per Balotelli all'OM : ANSA, - ROMA, 22 GEN - E' stato definito l'accordo per il passaggio di Mario Balotelli dal Nizza al Marsiglia. Lo scrivono France Football e L'Equipe sulle edizioni on line, sostenendo che la firma su ...

Sky : Balotelli all'Olympique Marsiglia - mercoledì le visite mediche : Lo riferisce il collega di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, sul proprio sito ufficiale. Comments comments

Sassuolo alla ricerca del dopo-Boateng : Balotelli si propone - c’è anche Caprari : Il Sassuolo si è messo in moto per acquistare un centravanti dopo l’addio di Boateng finito a sorpresa al Barcellona Il Sassuolo ha ceduto Boateng al Barcellona, un prestito con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni di euro per il ghanese. Adesso però il club emiliano deve andare a caccia di un valido sostituto per l’attacco, ferma restando la presenza di Babacar e Matri in rosa. Il nome che più affascina i tifosi è quello ...

Calciomercato : Balotelli al Marsiglia - Morata all'Atletico - Boateng al Barça : Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha ammesso alla Gazzetta dello Sport di essere in partenza per la Catalogna per la conclusione della trattativa. L'ormai ex trequartista ...

Balotelli vicino al Marsiglia : contratto di 6 mesi. E Mario scherza su Instagram mentre si allena : Da un po' di settimane è ormai fuori dal progetto tecnico del Nizza, Mario Balotelli pensa già al futuro. Che potrebbe essere comunque in Francia, con la maglia dell'Olympique Marsiglia. Non ci sarà ...

Dalla Spagna : il Sassuolo su Balotelli : Secondo quanto riportato da Sport in Spagna il Sassuolo sta seriamente pensando all'acquisto di Mario Balotelli che si svincolerà dal Nizza .

Raffaella Fico e Alessandro Moggi (di nuovo) insieme a New York - c’è anche la figlia di Balotelli [GALLERY] : Raffaella Fico e Alessandro Moggi sono tornati insieme e si sono concessi una vacanza a New York per Capodanno Dopo la crisi passeggera tra Alessandro Moggi e Raffaella Fico è tornato il sereno per la coppia. L’ex gieffina e il procuratore sportivo sono insieme a New York insieme a Pia, figlia della napoletana e primogenita di Mario Balotelli. La ‘famigliola’ si diverte nella Grande Mela e nonostante il freddo fa una ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 4 gennaio in DIRETTA : Juventus - Ramsey in pugno - Mario Balotelli va all’Olympique Marsiglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 4 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, dato che si tornerà in campo solamente tra due settimane con la Coppa Italia, dirigenti e ...

Balotelli si allena per… il ritorno in Italia : assalto nelle ultime ore [VIDEO] : E’ giunta al termine l’avventura in Francia per l’attaccante Mario Balotelli, rottura definitiva tra l’attaccante ed il Nizza. SuperMario ha intenzione di tornare grande protagonista e per questo motivo spera di tornare in Italia. Sono diversi i club del massimo campionato pronti a rilanciare Balotelli, le big non sembrano intenzionate a dare fiducia al calciatore, per questo motivo possono essere tre le soluzioni ...

VIEIRA SCARICA Balotelli : 'È STATO UN FALLIMENTO'/ Mario pronto a tornare in Italia? Costa pochissimo... : VIEIRA SCARICA BALOTELLI, 'è STATO un FALLIMENTO': Mario pronto a tornare in Italia già nel mercato di gennaio? Il costo del suo cartellino invoglia...

Nizza - Vieira scarica Balotelli : 'Difficile da gestire - è un fallimento' : Nizza-Balotelli, la telenovela si arricchisce di una nuova puntata. Dopo aver visto SuperMario inferocito con l'allenatore, Patrick Vieira, dopo una sostituzione, dopo l'appello dello stesso Vieira ...

Nizza - Balotelli scaricato da mister Vieira : "È stato un fallimento" : Secondo la Gazzetta dello Sport , basta un bonifico tra 1,5 e 3 milioni di euro per portarlo via dalla Costa Azzurra. L' Olympique Marsiglia , già interessato al giocatore in estate, sarebbe pronto a ...

Obinna : 'Torno in Italia - rivorrei Mourinho all'Inter e Balotelli al Napoli' : Il doppio ex di Chievo-Inter, l'attaccante nigeriano Obinna ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport : 'Spero vincano i nerazzurri, è bastato un anno con quella maglia per farmi restare tifoso. Icardi è il miglior centravanti d'Europa. L'Inter deve coccolarlo e accontentarlo. Fa la differenza, ...