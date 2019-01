Ascolti Tv 22 gennaio 2019 | Adrian in calo stecca la seconda A Rai1 scoppia il caso

Adrian - disastro Ascolti : il dato del 22 gennaio - Mediaset e Pier Silvio Berlusconi da lacrime amare : Altro che "rimbalzo", Adrian crolla ancora nella seconda serata. Martedì sera gli ascolti di Canale 5 segnano 3,965 milioni di telespettatori per la prima parte, Aspettando Adrian, con share del 15 per cento. Peggio il cartone animato di Milo Manara, dalle 22.18 alle 23.30: 2,887 milioni di spettato

Ascolti TV | Martedì 22 gennaio 2019. Crolla Celentano : Aspettando Adrian 15% - Adrian 13.3% : Adrian Su Rai1 il film tv Liberi di Scegliere ha conquistato 4.179.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale 5 la seconda puntata di Adrian ha raccolto davanti al video 3.965.000 spettatori pari al 15% di share con il segmento Aspettando Adrian, in onda dalle 21.41 alle 22.18, e 2.887.000 spettatori (13.3%) con il cartone animato, in onda dalle 22.18 alle 23.30 (qui gli Ascolti della prima puntata). Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.451.000 ...

Ascolti TV | Lunedì 21 gennaio 2019. Parte moscio Adrian (21.9%-19.1%) battuto da La Compagnia del Cigno (21.4%) : Adrian Nella serata di ieri, Lunedì 21 gennaio 2019, su Rai1 la fiction La Compagnia del Cigno ha conquistato 5.219.000 spettatori pari al 21.4% di share. Su Canale 5 l’esordio di Adrian con Adriano Celentano ha raccolto davanti al video 5.997.000 spettatori pari al 21.9% di share, nel segmento Aspettando Adrian in onda dalle 21.41 alle 22.12, e 4.544.000 spettatori pari al 19.1% con il cartone animato in onda dalle 22.12 alle 23.11 (qui ...

