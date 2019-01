allmusicnews

: Alex D’Herin in radio con il singolo 'L' uomo senza storia' - Frequenzemusic1 : Alex D’Herin in radio con il singolo 'L' uomo senza storia' - informazionecs : “L’UOMO SENZA STORIA” NUOVO SINGOLO DEL CANTAUTORE ALEX D’HERIN - ALEXDHERIN : Ascoltate su Spotify il nuovo singolo di Alex D'Herin , L'uomo Senza Storia -

(Di mercoledì 23 gennaio 2019)incon il“L’E’ in uscita a fine gennaio il nuovodel cantautore, interprete ed autore del brano “L’Storia ”,scritto a quattro mani con il compositore ed arrangiatore Gae Capitano, già vincitore del disco di platino con il brano “il dio delle piccole cose” scritto per Niccolò Fabi, MaxGazzé e Daniele Silvestri.Ilanticipa la prossima uscita dell’album “Le Stagioni Che Saprei Aspettare”, prevista in primavera 2019, a distanza di qualche anno dal precedente disco “Risalendo il Fiume” ed arricchisce il repertorio di,che in carriera ha già firmato oltre 130 brani evanta una lunga esperienza musicale, fatta di importanti collaborazioni artistiche e di un’intensa attività “live”. Da alcuni anni infattisi fa apprezzare da critica e pubblico, oltre che per la ...