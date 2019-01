Aborto | le gravidanze indesiderate si possono limitare Serve educare alla paternità

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 gennaio 2019) L’è l’interruzione prematura di una gravidanza. Questa può avvenire per cause naturali (spontaneo) o essere provocata artificialmente (provocato o interruzione volontaria della gravidanza). In Italia una donna può decidere di interrompere una gravidanza legalmente grazielegge del 22 maggio 1978 n. 194. Alcuni giorni fa il ministero della Salute ha pubblicato la relazione annuale sull’attuazione della legge 194 nel 2017: sono diminuite le interruzioni volontarie di gravidanza, che sono state 80.733 (-4,9% rispetto al 2016): il 30,3% sono di donne straniere. Sono 2.288 gli aborti delle minorenni; è in aumento il ricorso all’farmacologico; è aumentata la vendita della pillola dei cinque giorni dopo e della pillola del giorno dopo; 7 ginecologi su 10 sono obiettori di coscienza; dai 10mila ai 13mila il numero degli aborti clandestini.Gli ...