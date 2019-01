Reina | Higuain? Addio è un momento amaro

Milan - contro la Samp Conti e Reina titolari. Higuain... : Il Milan , contro la Samp doria , nell'ottavo di finale di Coppa Italia in programma sabato alle 18, è pronto a riabbracciare dal primo minuto Andrea Conti . Come scrive la Gazzetta dello Sport , salvo sorprese, l'ex Atalanta partirà dal primo sulla destra nella difesa a 4 di Gattuso: Laxalt a sinistra, Calhanoglu mezzala e tridente con Suso , Castillejo e Higuain . In porta Reina .

Milan - Reina : 'Higuain tra i più forti al mondo - cancellerà ogni dubbio. Qui per far crescere Donnarumma - Gattuso...' : ... con quella fame che vedo ogni giorno, non ci sarà spazio per nessun dubbio per la gente che parla male di lui: non è solo tra i più forti in Italia ma al mondo, ora tocca a lui dimostrarlo in campo ...