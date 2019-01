Maserati Levante - Per la Suv del Tridente | arriva ledizione Vulcano

Maserati presenta l’edizione limitata Levante Vulcano : Maserati ha presentato un'edizione limitata del suo suv Levante, la "Vulcano", prodotta in soli 150 esemplari destinati ai mercati europei ed asiatici. Levante Vulcano è disponibile in entrambe le motorizzazioni benzina twin-turbo V6 da 350 CV e 430 CV, progettate da Maserati Powertrain e prodotte nello stabilimento Ferrari a Maranello. L'esclusiva tonalità opaca degli esterni "Grigio Lava" - spiega la Casa del tridente -, conferisce alle ...

Maserati Levante : ecco gli interni sartoriali firmati Carlex Design [FOTO] : Il tuner polacco ha realizzato un abitacolo rifinito con materiali lussuoso e di qualità elevatissima Carlex Design, celebre tuner internazionale, ha svelato il suo ultimo lavoro dedicato al lussuoso SUV Maserati Levante. L’elaboratore polacco si è concentrato sugli interni del crossover modenese trasformando l’abitacolo della Levante in un opulento e lussuosissimo salotto. La trasformazione degli interni ha riguardato per prima cosa i ...

Maserati Levante - Ghibli e Quattroporte : debutta il pacchetto speciale Nobile Edition [FOTO] : I modelli della Casa del Tridente vengono declinati in una nuova serie speciale impreziosita da materiali lussuosi e ricercati La Casa del Tridente ha lanciato sul mercato nord americano una nuova serie speciale battezzata Nobile Edition dedicata ai modelli Maserati Levante, Ghibli e Quattroporte. Tutti i modelli appartenenti a questa serie speciale sfoggia una particolare livrea esterna di colore blu abbinata a cerchi in lega specifici da ...