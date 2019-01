Maltempo e neve in Umbria | fiocchi a Perugia

Maltempo : trattori mobilitati contro neve e gelo : Anche i trattori degli agricoltori della Coldiretti sono stati mobilitati come spalaneve per pulire le strade e come spandiconcime per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento alla nuova ondata di Maltempo. I mezzi agricoli sono al lavoro – sottolinea la Coldiretti – per consentire la circolazione anche nelle aree più interne e difficili ed evitare l’isolamento di case e aziende ma ...

Maltempo Lazio : attivi spazzaneve sulle strade regionali : Astral infomobilità rende noto che si registra “neve sulla A24 Roma-Teramo tra Carsoli e la Valle del Salto“, si consiglia di “prestare attenzione“. Neve anche sulle strade regionali 312 Castrense e 627 della Vandra dal km 38+000 al km 47+250. Neve sulle strade regionali 509 di Forca D’Acero, dal km 17+000 al km 9+680, 312 Castrense e 627 della Vandra dal km 34+000 al km 47+250. Dalle 5.30 di questa mattina sono ...

Astral infomobilità rende noto che si registra "neve sulla A24 Roma-Teramo tra Carsoli e la Valle del Salto", si consiglia di "prestare attenzione".

A Siena i centri diurni la Mimosa, Villa Rubini, Le Rose (centro Alzahimer) ed il centro diurno Santa Petronilla resteranno chiusi nella giornata di domani, martedì 22 gennaio, a causa dell'allerta meteo per neve diramata dal Sistema Regionale di Protezione Civile.

Maltempo - torna l’emergenza neve : Fs attiva i piani neve e gelo in sei regioni - treni ridotti : In base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, FS Italiane ha attivato per la giornata di domani, martedì 22 gennaio, i piani neve e gelo in Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo e Toscana. L’offerta ferroviaria è confermata in tutte le regioni ad esclusione della Toscana. In questa Regione a causa delle nevicate più abbondanti, domani (martedi’ 22 gennaio) sarà garantito il 70% dei treni regionali sulle ...

Maltempo - FS attivi i piani Neve e Gelo : Nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per la giornata di domani, martedì 22 gennaio. In base a questi dati FS Italiane ha previsto, per la giornata in arrivo, i piani Neve e Gelo in ...

Maltempo - Fs attivano per domani Piani neve nel Centro Italia : Roma, 21 gen., askanews, - Le fs, in base al bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile, annunciano l'attivazione per domani dei Piani neve e gelo in Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio e ...

Allerta Meteo Abruzzo : Maltempo e neve a bassa quota : Torna il maltempo in Abruzzo: un avviso di condizioni Meteo avverse a partire dalla tarda serata di oggi è stato diramato dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. Per le successive 24/36 ore, infatti, come segnalato anche sul sito della regione Abruzzo (http://allarMeteo.regione.Abruzzo.it) e come annunciato dal centro funzionale d’Abruzzo, si prevedono nevicate da sparse a diffuse fino a quote di 600-800 metri. maltempo ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per Martedì 22 Gennaio : “Tanta neve al Centro fino a bassa quota - forte Maltempo al Sud” [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La presenza di un’ampia perturbazione sui settori Centro-orientali dell’Europa causa la discesa di impulsi instabili da latitudini settentrionali verso l’area mediterranea, determinando, a partire da oggi, la formazione sui mari occidentali italiani di aree di bassa pressione tipicamente invernali, associate a precipitazioni che interesseranno principalmente il Centro-sud, con nevicate a quote basse sulle zone interne del ...

Meteo Protezione Civile : domani Maltempo e neve fino a bassa quota al Centro : maltempo in intensificazione nella giornata di domani, con piogge e temporali diffusi sull'Italia Centro-meridionale. Previste anche nevicate fino a quote medio-basse al Centro. Ecco il bollettino...

Maltempo - rischio neve a Roma : distribuito sale ai municipi : A Roma “al momento i modelli di previsione dicono che c’e’ scarsissima probabilita’ di neve. Ma domani ne sapremo di piu’“: lo ha dichiarato il capo del Dipartimento di Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli, nel corso di una conferenza stampa in Campidoglio, riferendosi al rischio neve nella Capitale nei prossimi giorni. In ogni caso la Città Eterna si prepara all’eventualità, anche con la ...

Continua a nevicare sulla strada 509 di Forca D'Acero, dal km 9+680 al km 16+000. Sempre attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa. Lo comunica Astral Infomobilità.