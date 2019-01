Influenza | stagione tipica | picco a fine gennaio

L’inverno ci offre la miglior cura contro l’Influenza : basta mangiare i giusti prodotti di stagione : Mangiate frutta e verdura di stagione. Quante volte ci siamo sentiti dare questo consiglio? E quante volte lo abbiamo seguito? Ebbene, non è solo un semplice luogo comune o un modo in più per essere ‘integralisti’ della corretta alimentazione, ma si tratta di un vero e proprio rimedio naturale contro il malanni di stagione, influenza in primis. Le difese immunitarie in questo periodo, si sa, sono basse e indifese, ma frutta e verdura ...

«L'Influenza non è pericolosa e il vaccino non funziona» - la fake news di stagione è servita : Anche nei confronti del temuto thimerosal, 'un composto organico contenente mercurio che ha suscitato in passato alcune perplessità, sono numerosissimi gli studi condotti in tutto il mondo - rilevano ...

Influenza : “non è pericolosa e il vaccino non funziona” - fake news di stagione : L’Influenza non è pericolosa e il vaccino non è molto efficace. Non è vero, e a smontare queste fake news ‘di stagione’ sono gli esperti dell’Istituto superiore di sanità (Issalute.it) in partnership con l’AdnKronos Salute. L’Influenza – si ricorda – uccide ogni anno tra le 300.000 e le 500.000 persone in tutto il mondo. E’ ancora oggi la terza causa di morte in Italia per patologia ...