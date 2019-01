Giappone-Russia | Abe a Mosca per isole

Russia : scontro in volo tra due caccia sul Mar del Giappone - : Uno dei due velivoli, seppur danneggiato, sarebbe riuscito ad atterrare nella base di Khurba, mentre l'altro è precipitato in mare. Prima dello schianto i piloti sono riusciti ad eiettarsi e sono ...

Media : Giappone propone a Russia di rinunciare a compensazioni reciproche per le Curili - : Le autorità Giappone si potrebbero offrire a Mosca la rinuncia delle reciproche richieste di compensazioni in relazione alle Curili del sud. Riferisce la testata Yomiuri con riferimento a fonti ...

Abe ha detto che le truppe degli Stati Uniti in Giappone non minacciano la Russia - : Le truppe statunitensi in Giappone non sono dirette contro la Russia, ha assicurato martedì il primo ministro Giapponese Shinzo Abe in un'intervista con la tv "Asahi". "Le truppe americane in Giappone ...