Fedez a ' Striscia' | ' Ho frequentato la Provvedi 4 anni fa | Corona ha dimenticato le date'

Blastingnews

: Striscia la Notizia Fedez e le corna a Chiara Ferragni: agguato di Staffelli la piccantissima verità - #Striscia… - zazoomnews : Striscia la Notizia Fedez e le corna a Chiara Ferragni: agguato di Staffelli la piccantissima verità - #Striscia… - Striscia : Fedez sarà 'attapirato' dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona su una sua presunta love story con Silvia Provvedi… - MusicTvOfficial : Questa sera, martedì 22 gennaio, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), @Fedez Fedez riceve il Tapiro d’oro d… -

(Di martedì 22 gennaio 2019) Dopo qualche giorno di silenzio, ancheha rilasciato delle dichiarazioni ufficiali sul gossip che è circolato sul suo conto di recente: il flirt che avrebbe avuto con Silvia, e che Fabrizioha definito a Verissimo un tradimento. Durante la consegna del Tapiro d'oro dila Notizia, il cantante ha fatto delle importanti precisazioni su questa notizia: il marito di Chiara Ferragni ha chiarito che la sua frequentazione con la gemella de Le Donatella risale a 4 o 5fa, cioè a prima che conoscesse la fashion blogger.replica a Fabrizio: 'Ha fatto tutto questo per promuovere il suo libro'la Notizia ha deciso di far recapitare aun Tapiro d'oro in seguito alle dichiarazioni che Fabrizioha fatto sul suo conto a Verissimo: l'imprenditore ha detto che Silvial'ha tradito sia con il rapper che con altri personaggi ...