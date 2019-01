Europee | Calenda | nella lista no a FI e Leu Renzi non c' è ma l' idea gli piace

Europee - Calenda : «Mi candido - basta fare il tecnico». «Le parole di Boschi sul reddito? Ha sbagliato» : «basta fare il tecnico, mi candido perché dobbiamo fare le cose seriamente per il futuro del Paese». Così questa mattina Carlo Calenda a Circo Massimo , su Radio Capital. «Siamo a #quotacento, mila ...

Europee - Calenda : “Non credo alle ammucchiate. Nel movimento no a Leu e Fi - o a chi cerca alleanze con Lega e M5s” : “Non è un’ammucchiata”. Pochi giorni dopo il lancio della lista unica per le Europee che dovrebbe unire “forze progressiste e di centrosinistra”, l’ex ministro del governo Gentiloni Carlo Calenda ha respinto le accuse di chi dice che sarà solo un modo per riunire tutti gli ex alleati senza utilizzare il simbolo del Partito democratico. E non solo: nelle ultime ore ha fatto discutere l’interessamento ...

Europee - Calenda : “Già 30mila adesione al manifesto per la lista unitaria - il 21 marzo grande mobilitazione” : “Grazie, 30mila adesioni a ieri sera”. Carlo Calenda, in un video postato su Twitter, fa il punto sul lancio del suo manifesto per una lista unitaria del fronte europeista alle prossime elezioni Europee. “Abbiamo fatto un lavoro straordinario”, spiega l’ex ministro. Il manifesto, prosegue, vuole coinvolgere “l’Italia che fatica, studia, lavora, acquisisce competenza, produce. Questa Italia la dobbiamo ...

Europee - Calenda in campo con una lista unitaria anti-sovranista C’è anche Beppe Sala : L’ex ministro lancia la sfida per difendere l’Europa dal rischio concreto di un’involuzione democratica. Aderiscono il sindaco di Milano Sala, il governatore della Toscana Rossi, l’ex presidente dell’Istituto superiore di sanità Ricciardi. Plauso dal Pd

Europee 2019 - Calenda lancia il manifesto che unisce il Pd. Sì di Martina - Gentiloni e Zingaretti : Un'Europa del progresso , delle competenze , della cultura , della scienza , del volontariato , del lavoro e della produzione . Queste le parole chiave lanciate da Calenda che sottolinea come ci ...

Europee - Carlo Calenda lancia il manifesto per una lista unica anti-sovranista : Pd torna unito : Si chiama 'Siamo europei' ed è il manifesto lanciato dall'ex ministro Carlo Calenda in vista delle elezioni Europee, per creare una lista unica formata da tutte le forze progressiste e anti-sovraniste. Arrivano le adesioni dal Pd, a partire da Maurizio Martina, Nicola Zingaretti e Paolo Gentiloni. D'accordo anche Laura Boldrini.Continua a leggere