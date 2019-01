Di Maio e Salvini | Siamo col popolo francese | Conte | Storica

Di Maio e Salvini : Italia con i francesi : 16.30 "Si vuole far passare il dibattito di questi giorni sul Franco CFA come un attacco dell'Italia al popolo francese. Sciocchezze.Il popolo francese è nostro amico". Lo afferma il vicepremier Di Maio dopo le polemiche per le sue frasi sulla Francia e la questione migranti. E il vicepremier Salvini: "Noi siamo con il popolo francese". "Spero che i francesi riescano a liberarsi dal pessimo presidente Macron". Anche il ministro degli ...

Matteo Salvini - il siluro sulla nomina di Di Maio all'Unesco : 'Lino Banfi? E perché no Jerry Calà?' : ... sorridiamo perché l'Italia è così bella che chiunque la può difendere, la può apprezzare, la può valorizzare in giro per il mondo'. Il ministro dell'Interno ha poi provato a smorzare la polemica, ...

Matteo Salvini - il siluro sulla nomina di Di Maio all'Unesco : "Lino Banfi? E perché no Jerry Calà?" : Il vento di crisi nel governo soffia anche dopo la nomina di Lino Banfi all'Unesco. La decisione di Luigi Di Maio non sembra entusiasmare Matteo Salvini, che durante la diretta Facebook dall'ex fabbrica di penicillina nuovamente occupata ha contestato al vicepremier grillino la scelta del comico pug

Lino Banfi nella delegazione UNESCO - Salvini sfotte Di Maio : “E Jerry Calà? E Pozzetto?” : Non si è fatto attendere il commento di Matteo Salvini alla notizia della nomina di Lino Banfi quale rappresentante dell'Italia all'UNESCO. Il leader della Lega sorride a chi gli chiede una valutazione e aggiunge sornione: "Apriamo il dibattito, perché non Jerry Calà? E Renato Pozzetto allora?"Continua a leggere

Dopo Di Maio anche Salvini attacca la Francia : 'Nessuna lezione da Macron' : Di Maio e Salvini insieme contro Macron, in particolare sulle politiche economiche e di migrazione della Francia. Ogni occasione è buona per accusarsi a vicenda, le parole di Di Maio sulla "colonizzazione" francese in Africa hanno addirittura portato l'Eliseo a convocare l'ambasciatore italiano a Parigi. Salvini si accoda al collega grillino e dichiara: "Nessuna lezione da Macron". I due vicepremier contro Macron Di Maio resta sulla sua ...

"Francia sottrae ricchezza all'Africa" - Salvini con Di Maio : I porti italiani per i trafficanti sono e rimangono chiusi" , ha ribadito poi Salvini intervenendo anche sul Fondo monetario internazionale : "Questi signori dell'Fmi non stanno bene, l'economia ...

Migranti - Salvini segue la linea Di Maio : “Francia tra chi sottrae ricchezze a Africa. E in Libia ha interessi opposti a Italia” : “Il problema dei Migranti ha tante cause, c’è chi in Africa sottrae ricchezza a quei popoli e a quel continente e la Francia è tra questi”. Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini si allinea a Luigi Di Maio, che nei giorni scorsi ha aperto una polemica con Parigi le cui politiche neocoloniali sono additate tra la cause delle migrazioni. Intervenendo a Mattino 5 il leader leghista ha aggiunto che in Libia la ...

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista usano Emmanuel Macron per colpire Matteo Salvini : La linea dura con la Francia è voluta fortemente da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista - "Nessun timore reverenziale", "È evidente che occorre alzare la voce altrimenti nessuno ti rispetta" - e non si faranno passi indietro. L'idea che circola, riporta il Corriere della Sera, è di tirar fuori di

Perché Macron è diventato il nemico giurato di Salvini e Di Maio : Non si sono mai piaciuti. Sarà stata colpa anche dell'endorsement espresso a suo tempo da Matteo Renzi, ma prima Matteo Salvini e poi Luigi Di Maio hanno manifestato fin dalle prime battute del ...

Perché Macron è diventato il nemico giurato di Salvini e Di Maio : Per i due vicepremier italiani il Capo dell’Eliseo rappresenta nella narrazione dei due vicepremier italiani l'emblema dell'Europa che si propongono di sconfiggere - sia pure da fronti diversi - alle elezioni per il parlamento di Strasburgo il prossimo 26 maggio...

Baciamano a Salvini - Di Maio : 'Succede anche a me - accuse ridicole' : "Questa cosa del Baciamano è successa anche a me e non ne vado orgoglioso". Lo dice il vicepremier, Luigi Di Maio , commentando il Baciamano ricevuto dal ministro dell'Interno Salvini in occasione di ...

Salvini insiste : colpa delle Ong. E Di Maio attacca la Francia : Lutto avvertito da molti, persino tra i cuori di pietra della politica, oggi. Il candidato leader del Pd, Nicola Zingaretti, se ne fa scudo per dire che 'nulla è risolto'. La presidente del Senato, ...

Barcone alla deriva soccorso dalla Libia - Salvini e Di Maio a Macron : «Ipocrita» | : Uun cargo mercantile ha raggiunto l’imbarcazione in avaria con 100 persone a bordo. La marina libica: «Non è vero che non abbiamo risposto alle richieste di aiuto»

Salvini : 'porti restano chiusi'. E Di Maio accusa Macron : 'lacrime di coccodrillo - sfrutta paesi africani' : Il Viminale non arretra: 'meno persone partono, meno persone muoiono'. Fronte aperto con la Francia: 'non prendiamo lezioni da chi sfrutta l'Africa facendo debito pubblico. Servono sanzioni dall'Ue' -