Conte prova a ricucire con la Francia | «Amicizia salda a dispetto del

Scontro Italia-Francia complica il dossier Libia : Conte e Moavero provano a smorzare le tensioni : ...Conte e il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi che ieri hanno cercato in tutti i modi di confinare la polemica dei due vicepremier nei confronti della Francia a 'questioni di politica interna'...

Decretone - Di Maio su rischio fiducia : “Perché opposizioni dovrebbero fare ostruzionismo?” Conte : “Mai prova di forza” : “Se escludiamo l’ipotesi di mettere la fiducia in Parlamento? Questo governo non ha mai inteso il voto di fiducia come è un gesto di prepotenza rispetto al Parlamento. Siamo ricorsi a questo voto quando era necessario”. A rivendicarlo, nel corso della conferenza stampa sul decreto per reddito di cittadinanza e quota 100, il premier Giuseppe Conte, parlando in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Non credo ci sarà ...

Approvato il decretone - Conte : 'Non promesse - ma progetto di cui vado fiero' : ... che ha commentato: "Questa è una tappa fondamentale per questa esperienza di governo, sono due misure che non rispondono a estemporanee promesse elettorale ma costituiscono un progetto di politica ...

Cdm approva il decreto con reddito e pensioniConte : "Tappa fondamentale - ne siamo fieri" : Il Consiglio dei ministri ha approvato il "decretone". Via libera al reddito di cittadinanza e a quota 100 per le pensioni. Soddisfatto il premier Conte: "Sono due misure che non rispondono a promesse elettorale ma costituiscono un progetto di politica economica sociale di cui questo governo va fiero".

Cdm approva il decreto con reddito e pensioni Conte : "Tappa fondamentale - ne siamo fieri" : Il Consiglio dei ministri ha approvato il "decretone". Via libera al reddito di cittadinanza e a quota 100 per le pensioni. Soddisfatto il premier Conte: "Sono due misure che non rispondono a promesse elettorale ma costituiscono un progetto di politica economica sociale di cui questo governo va fiero".

Cdm approva il decreto con reddito e pensioni Conte : "Tappa fondamentale - ne siamo fieri" : Il Consiglio dei ministri ha approvato il 'decretone' su reddito di cittadinanza e quota 100 sulle pensioni.

[L'analisi] "Oggi è il grande giorno…" promette Conte. Corsa contro il tempo per approvare il super-decreto su povertà - lavoro e pensioni : In realtà oggi il governo dovrà concentrarsi sui trend dell'economia internazionale perchè, nonostante il boom economico vagheggiato da Di Maio, è alto il rischio recessione, tre trimestri ...

Conte : 'Confermato Cdm per approvare decreto su reddito e quota 100' - : Il "decretone" con le due misure bandiera del governo si terrà domani nel pomeriggio. Lo confermano il premier e il ministro Di Maio, impegnati domani mattina insieme al collega Salvini in un vertice ...

Migranti - Salvini : Quasi sconfitti scafisti - Conte prova accontentare tutti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Giuseppe Conte prova a salvare il governo : "la soluzione" - dove spedisce i 15 migranti della Sea Watch : prova a salvarsi, Giuseppe Conte. Il premier, anche per non tradire i patti presi con Bruxelles, dice sì all'accoglienza di 15 dei 49 migranti della Sea Watch sbarcati a Malta dopo 19 giorni di impasse al largo delle acque di La Valletta. La mossa di Palazzo Chigi che scavalca il Viminale ha però, c

Sea Watch - se Conte prova a fare il premier e Salvini lo bacchetta : (Foto: Lapresse) Giuseppe Conte voleva provare a fare il presidente del Consiglio. Una volta tanto. A Porta a Porta ieri sera sembrava finalmente rendersi conto della situazione delle due imbarcazioni, Sea Watch 3 e Sea Eye, in mare da 19 giorni con 49 persone allo stremo: “Questo e` un caso eccezionale, con donne e bambini da oltre due settimane in mare. Io, non volendo tradire la linea di coerenza del governo, penso che il sistema Italia ...

Carige - Conte : "Approvato decreto con ampie garanzie per i risparmiatori" : "Il Governo, nel Consiglio dei ministri di questa sera, ha approvato un decreto legge che interviene a offrire le più ampie garanzie di tutela dei diritti e degli interessi dei risparmiatori della ...

Migranti - Conte prova a smentire Salvini : "Ne prenderemo 15 su 49" : Sono ancora in mare le navi Sea Watch e Sea Eye. Palazzo Chigi starebbe trattando per accogliere una piccola parte di...

Elvis Presley potrebbe essere ancora vivo? La prova forse Contenuta in una registrazione audio : L'uomo accenna ad un'isola sulla quale avrebbe trascorso un anno della sua vita, salvo poi girare il mondo . Il nastro potrebbe essere originale ma, a quanto pare, la conversazione sarebbe stata ...